Autant d’éclosions dans les écoles du Manitoba en 3 mois que durant la dernière année

Depuis le début de l'année scolaire commencée en septembre, six éclosions au total ont été signalées dans les écoles de la province, soit le même nombre que pendant l’année scolaire 2020-2021.

Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé la sixième éclosion à la Springs Christian Academy située sur le boulevard Lagimodière à Winnipeg.

La première éclosion de l’année scolaire en cours est survenue à l’école Christian Heritage School à Brandon au cours de la semaine du 19 au 25 septembre.

La semaine suivante, c’est l’école Miniota School à Miniota, dans l'ouest de la province, qui déclarait une éclosion.

Trois autres éclosions ont suivi à l’école Alonsa School, à Alonsa, à l’école St. Augustine School à Brandon et sur le campus de la Springs Christian Academy située sur la rue Youville à Winnipeg.

Les deux éclosions de la Springs Christian Academy sont les seules encore actives selon la province. Chacun des établissements compte 13 cas actifs, soit 13 cas non liés au personnel sur le site d'Youville, 9 cas non liés au personnel et 4 cas liés au personnel dans l’établissement situé sur le boulevard Lagimodière.

La Springs Christian Academy est affiliée à l’église Springs Church, qui a été inculpée de deux chefs de non-respect des ordonnances de santé publique. L’un pour avoir organisé des services au volant au mépris des ordonnances sanitaires, et l’autre pour avoir accepté des personnes qui ne portaient pas de masques à l’occasion d’une cérémonie de remise de diplômes au mois de mai 2021.

À la reprise des cours à l’hiver 2020-2021, le gouvernement provincial avait ordonné l’école à distance pour les élèves de la 7e à la 12e année afin de répondre à l’augmentation du nombre de cas dans les écoles.

En septembre dernier, le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin indiquait que pour qu’une éclosion soit déclarée comme telle dans une école, il faut au moins trois cas de COVID-19 associés à l’établissement identifié en moins de 14 jours d’intervalle chez des élèves, des enseignants ou des membres du personnel d’un même groupe.