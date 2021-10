Coderre se sépare d’un candidat controversé dans Outremont

Ce candidat controversé, qui a partagé du contenu climatosceptique ou remettant en question la discrimination envers les Noirs, ne fait plus partie de l'équipe, a confirmé Denis Coderre en marge d'un point de presse, mardi matin.

M. Kraft a lui-même offert sa démission , a expliqué le chef d'Ensemble Montréal, qui dit l'avoir accepté.

Sa famille souffre, et elle pleure , a déclaré M. Coderre en anglais en réponse à une question posée par un représentant du quotidien The Gazette.

Du même souffle, M. Coderre a dénoncé ce qu'il considère comme une campagne de salissage orchestré par des trolls membres d' un autre parti .

Dan est une personne incroyable. C'est un universitaire. Et c'est dommage que certaines personnes viennent, lors d'une campagne, lui jeter de la boue. Nous devons penser à l'être humain. Une citation de :Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal

C'est exactement pour éviter ce genre de situation que plusieurs personnes hésitent à se lancer en politique, a souligné M. Coderre.

Dan Kraft se défend

Sur sa page Facebook, le principal intéressé explique lui aussi que [son] aventure politique s’arrête tout de suite à cause d’une campagne de salissage à [son] endroit .

En tant que chercheur et professeur depuis plus de 25 ans, je crée le débat, et ce, dans le but de partager différents points de vue qui ne font qu’inviter les gens à réfléchir , s'est-il justifié.

Depuis plus de 20 ans, je suis un activiste dans la lutte contre l’antisémitisme et tout type de discrimination, spécialement contre les minorités, mais ce n’est pas ce qu’a été martelé dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux , a déploré M. Kraft.

Je souhaite que les électeurs et électrices comprennent l’importance de s’engager dans la vie communautaire, et de ne pas se laisser influencer par le mensonge et la haine , car la société, c’est nous que la bâtissons tous les jours , a-t-il conclu.

M. Kraft briguait le poste de conseiller d'arrondissement dans le district Claude-Ryan. Il s'était joint à Ensemble Montréal lorsque le parti de Denis Coderre avait formé une alliance avec Citoyen.ne.s. Outremont, un parti local, en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.

Plusieurs candidats et sympathisants de Projet Montréal, la formation politique de la mairesse sortante Valérie Plante, avaient redemandé le week-end dernier le désistement de M. Kraft à la lumière de nombreux écrits controversés, publiés sur le blogue de celui-ci. Le site web n'est plus accessible aujourd'hui.

Le district de Claude-Ryan est représenté depuis huit ans par Mindy Pollak (Projet Montréal) au conseil d'arrondissement d'Outremont. Elle fut en 2013 la première juive hassidique à être élue au Québec dans ce district unique du fait que le yiddish est la langue la plus utilisée à la maison pour 2200 de ses 6385 électeurs.

L'exclusion de M. Kraft signifie qu'Ensemble Montréal ne compte plus que 97 candidats sur 103 postes électifs à pourvoir le 7 novembre. Les cinq autres candidatures manquantes correspondent aux cinq sièges du conseil d'arrondissement d'Anjou, où Denis Coderre a conclu une alliance électorale avec l'équipe du maire Miranda.

Depuis la fin de la période de mises en candidature, le 1er octobre, six autres candidats se sont désistés ou ont perdu l'appui de leur parti. Tous faisaient officiellement campagne sous la bannière de Mouvement Montréal, la formation de Balarama Holness.