20 millions de rendez-vous et de chirurgies retardés par la pandémie en Ontario

La province a besoin de plus de médecins, de préposés aux services de soutien à la personne et d'autres professionnels de la santé à un moment où beaucoup prennent leur retraite ou quittent la profession en raison de l'épuisement professionnel exacerbé par le travail en pandémie , peut-on lire dans un communiqué de l'association.

Selon le président de l' OMAAssociation médicale de l’Ontario , le Dr Adam Kassam, les rendez-vous et les chirurgies retardés ont des conséquences importantes pour les patients.

Les médecins voient déjà des patients plus malades qu'ils ne devraient l'être en raison de problèmes de santé non détectés ou non traités pendant la pandémie.

Une citation de :Dr Adam Kassam, président de l'Association médicale de l’Ontario