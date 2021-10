Dune : Christopher Nolan lance des fleurs à Denis Villeneuve

Le réalisateur Christopher Nolan, qui est derrière des mégaproductions comme Inception, The Dark Knight (Le Chevalier noir), Tenet et Dunkerque, s’est joint au concert de voix qui encensent le dernier film de Denis Villeneuve. Dans un balado avec le réalisateur québécois diffusé au courant de la fin de semaine, Nolan a qualifié Dune de « véritable cadeau pour les cinéphiles de partout dans le monde ».

C’est l’un des mariages les plus harmonieux que j’ai vus entre prises de vue réelles et effets visuels générés par ordinateur. C’est très captivant, à chaque tournant , a affirmé Nolan dans un épisode du balado Directors Cut Podcast enregistré avec Denis Villeneuve après une projection du film au DGA Theater à Los Angeles, selon ce que rapporte le Hollywood Reporter.

Je crois que ce film va introduire une toute nouvelle génération de fans à Dune, des gens qui n’ont jamais lu le livre et qui vont peut-être le lire maintenant, a-t-il poursuivi. Je pense que c’est une œuvre extraordinaire. J’ai eu le luxe de le voir à quelques reprises, et à chaque fois je découvre de nouvelles choses, de nouveaux détails de son univers. Le film a clairement été conçu pour le grand écran. C’est un vrai bonheur et un véritable cadeau pour les cinéphiles de partout dans le monde – et merci beaucoup pour ça, Denis.

Un départ en trombe

Le film Dune a engrangé 40,1 millions de dollars américains, soit presque 50 millions de dollars canadiens, en Amérique du Nord lors de sa première fin de semaine à l’affiche. Au Québec, le film a pris la tête du classement. Selon Cinéac, il a récolté 1,102 million de dollars, ce qui en fait le troisième meilleur démarrage de l’année.

À l’échelle mondiale, Dune a engendré 220 millions de dollars américains de recettes.