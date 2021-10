Les chansons du Paradis du Nord réunies dans un coffret souvenir

Le coffret renferme 24 chansons sur deux CD, accompagnées d’un livret de paroles et de photos.

Présentée à La Sarre entre 2005 et 2011, cette production avait été vue par 83 000 personnes en 126 représentations.

Le lancement de ce coffret et d’un documentaire, prévu pour automne 2022, s’inscrit dans le cadre des 40 ans de la Troupe à Coeur ouvert.

Le Paradis du Nord relatait l’histoire de la colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue. Photo : Gracieuseté : Hugo Lacroix

Pour le président Donald Renault, il s’agit aussi d’un outil intéressant pour mettre en valeur le talent des créateurs Jacques Marchand, à la musique, et Danielle Trottier, aux textes.

On a un devoir de mémoire par rapport à la création de ce grand spectacle, explique-t-il. C’est une réussite collective pour la région et c’est un grand levier d’attraction. Le coffret permettra aux gens de se réapproprier la richesse de la musique et des textes de cette oeuvre magistrale. Ça nous fait vivre toute l’histoire de l’épopée de la colonisation et ça peut même devenir un bon moyen de raconter cette histoire pour les prochaines générations.

L’auteure de la pièce, Danielle Trottier, dit garder des souvenirs impérissables de la création du Paradis du Nord.

Ç’a été un grand privilège de faire partie de cette grande aventure, souligne-t-elle. Quand j’ai écrit ces chansons-là, je voulais qu’elles appartiennent aux gens de l’Abitibi, qu’ils les chantent et en fassent une partie de leur histoire. Que tout le monde puisse les fredonner et les connaître, c’est le rêve de tout créateur.

Une seule édition de 500 exemplaires du coffret sera mise en marché, au prix de 25 $, à compter du 8 novembre.