Marie-Claude Bibeau garde l’Agriculture, Pascale St-Onge devient ministre des Sports

Deux députées de l'Estrie sont nommées au sein du Cabinet de Justin Trudeau. Marie-Claude Bibeau conserve les fonctions qu'elle occupait à la dissolution du Cabinet, soit ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Pascale St-Onge fait pour sa part son entrée au Conseil des ministres, et devient ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé les fonctions qu'occuperont les deux femmes lors d'une cérémonie à la résidence de la gouverneure générale Mary May Simon, mardi matin, à Ottawa.

Marie-Claude Bibeau est députée de Compton-Stanstead depuis 2015. Elle a occupé les postes de ministre du Développement international puis de l'Agriculture.

Pascale St-Onge a été élue députée de Brome-Missisquoi lors de l'élection du 20 septembre. Plusieurs rumeurs circulaient à l'effet qu'elle ferait son entrée au Cabinet.

Une source avait précisé que Justin Trudeau avait eu des choix difficiles à faire, et le Cabinet serait composé de nouveaux visages et de politiciens expérimentés.

Toujours selon cette source, le premier ministre souhaitait s’entourer de gens qui pourront mettre en œuvre rapidement et efficacement les priorités du nouveau gouvernement.

La fin de la pandémie, l’économie et l’environnement, la réconciliation, l’accès au logement et les ententes sur les garderies sont les enjeux prioritaires qui ont été déterminés par Justin Trudeau et son équipe.

Parmi les gestes les plus remarqués du premier ministre, on note les nominations de Mélanie Joly aux Affaires étrangères, en remplacement de Marc Garneau, qui n'est plus membre du Cabinet, et celle d'Anita Anand nommée à la Défense en remplacement de Harjit Sajjan.

Le dernier cabinet de M. Trudeau comptait 37 ministres.