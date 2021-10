Nouveau cours Culture et citoyenneté : des évêques du Québec expriment leurs craintes

L' Assemblée des évêques catholiques du Québec se dit inquiète du remplacement du cours Éthique et culture religieuse (ECR) par un cours sur la citoyenneté et la culture du Québec, annoncé par le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, dimanche.

Dans un communiqué, les évêques du Québec expliquent qu'à leur avis, l'abolition du programme ECR Éthique et culture religieuse provoquera un accroissement de la méconnaissance du fait religieux qui risquera de nourrir les préjugés et d'augmenter la polarisation sociale, plutôt que d'aider les élèves à cheminer vers la reconnaissance de l'autre et la poursuite du bien commun.

Dans un mémoire présenté en début de 2020 lors de consultations organisées par le ministre Roberge, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec expliquait que le phénomène religieux doit être abordé à l'école publique de façon nuancée et objective.

Les évêques affirment que le programme ECR,Éthique et culture religieuse qui a été mis en place en 2008, cheminait dans la bonne direction.

L' expérience religieuse est une dimension centrale de la vie de plusieurs citoyens, qu'elle est fondamentale de l'expérience humaine et qu'elle est déterminante dans l'histoire et la culture du Québec Une citation de :Extrait du communiqué de l' Assemblée des évêques catholiques du Québec

Le ministre rassure

Lorsqu'il a présenté le programme Culture et citoyenneté québécoise dimanche dernier, le ministre Roberge a expliqué que le cours ECRÉthique et culture religieuse met l'accent sur la religion d'appartenance pour apprendre et comprendre l'autre, mais qu'avec le nouveau cours, cela ferait partie des éléments sans être prépondérant.

Le ministre a annoncé que le nouveau cours sera déployé de façon progressive et volontaire dès la rentrée scolaire de 2022 avant d'être instauré dans l'ensemble du réseau en septembre 2023, tant au primaire qu'au secondaire.

D'ici là, les enseignants recevront de la formation; l'embauche d'enseignants ne sera pas nécessaire Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

L'Assemblée des évêques catholiques souhaite que les inquiétudes exprimées dans la société civile depuis l'annonce du ministre soient prises en compte dans l'élaboration des détails du nouveau programme d'études, qui restent à déterminer.