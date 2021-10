Les modifications au projet de 3e lien saluées dans Saint-Roch

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le ministre des Transports, François Bonnardel, va annoncer mardi matin les modifications au projet de tunnel Québec-Lévis.

C'est un énorme soulagement. On était assez préoccupés de savoir qu'il allait y avoir une sortie d'autoroute supplémentaire dans notre quartier. On a déjà l'autoroute Laurentienne et l'autoroute Dufferin-Montmorency qui traversent Saint-Roch , a indiqué la présidente du conseil de quartier St-Roch, Frédérique Lavoie, en entrevue à l’émission Première Heure.

Les manifestants contre le 3e lien marchent dans saint-Roch. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Calmer la grogne

Ces modifications visent notamment à calmer la colère et les inquiétudes des citoyens de Saint-Roch.

Des manifestations ont eu lieu plusieurs fois dans les derniers mois contre la sortie du tunnel dans leur secteur.

Les détracteurs du projet craignent l’ajout important de véhicules dans le centre-ville de Québec.

La présidente du Conseil de quartier Saint-Roch, Frédérique Lavoie. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Autobus seulement

Selon la nouvelle vision de la CAQ, seuls les autobus pourront avoir accès au centre-ville de manière à permettre une meilleure interconnexion avec le réseau de tramway.

Permettre les autobus, c'est un moindre mal. Si on pouvait empêcher qu'il y ait cette augmentation de 20 000 à 50 000 véhicules supplémentaires par jour. Si on peut passer de ce nombre d'autos solos en autobus, ce serait déjà un bon départ , estime Frédérique Lavoie.

Les automobilistes seront redirigés vers l’autoroute Laurentienne dans l’axe nord-sud et Dufferin-Montmorency en direction est-ouest.

La principale sortie du tunnel est toujours prévue au nord du centre-ville, sur l’autoroute Laurentienne, à la hauteur des terrains d’ExpoCité.

Déplacer le problème

Si elle est satisfaite pour les citoyens qu’elle représente, la présidente du Conseil de quartier Saint-Roch craint tout de même que la nouvelle mouture du 3e lien ne fasse que déplacer le problème.

Toutes ces voitures, si on les fait sortir au Centre Vidéotron, le problème du trafic va se retrouver dans Lairet. Ces gens-là vont avoir les mêmes problèmes dans le quartier voisin , souligne Frédérique Lavoie.

Les modifications ne rendront pas nécessairement le projet de 3e lien socialement acceptable, selon elle, puisqu’il pourrait tout de même favoriser l’augmentation du nombre de voitures sur les routes de la région, accélérer l’étalement urbain et poser problème quant à l’aménagement du territoire.