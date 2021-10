Mairie de La Bostonnais : Rachel Fluet se désiste, Renée Ouellette élue sans opposition

Elle affirme qu’elle ne pouvait s’imaginer travailler de nouveau avec des personnes qui n’ont pas le même sens de l’éthique qu’elle.

Quand j’ai vu que les gens qui se représentaient étaient tous, ou à peu près, élu par acclamation, que c’était la même gang qui était là, plus quelques autres qui sont de leur gang et qui ont la même façon de travailler, alors je me suis dit "j’ai une réputation à garder et je ne suis pas capable de cautionner leur façon de travailler, leur non-respect qu’ils ont envers leurs travailleurs et envers leurs citoyens".

La Municipalité n’a plus de direction générale et de secrétaire-trésorerie depuis l’hiver dernier. En août dernier, un incendie a rasé l’hôtel de ville.

Quand j’ai posé ma candidature, il venait d’y avoir un mouvement de citoyens à la Bostonnais de mécontentement en rapport avec la relocalisation, parce qu’on a passé au feu. Donc au lieu d’aller se relocaliser à l’église à côté où on avait tout ce qu’il nous fallait, l’équipe en place et la mairesse suppléante ont décidé de louer une roulotte de construction malgré que tout le monde était contre , explique Rachel Fluet, en arrêt de travail.

Le président des élections de La Bostonnais, Luc Bourassa, a donc confirmé que Renée Ouellette est élue mairesse sans opposition.

Outre cette dernière, quatre conseillers ont été élus par acclamation. Deux postes demeureront vacants au lendemain des élections.

Luc Bourassa indique que la Municipalité tentera de combler ces deux sièges avec des élections qui devraient se dérouler avant le temps des Fêtes.