Un important projet immobilier entraîne l’abattage de centaines d'arbres à Rimouski

Son promoteur, Construction Albert, a déposé officiellement ses plans à la Ville de Rimouski, lundi, mais sur le terrain, certains travaux ont déjà été entamés.

Le projet devrait permettre la construction de 150 unités d'habitation, soit 46 jumelés, 8 édifices à logements et 10 maisons unifamiliales sur un site qui se trouve à l'ouest de la rue du Coteau.

On a pas loin du 75 % du projet de déjà réservé par des entrepreneurs et des particuliers , explique le promoteur Gérald Albert.

Gérald Albert est président de l'entreprise Construction Albert, qui gère le projet. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

On va permettre à d'autres entrepreneurs de venir construire, car 150 unités d'habitation, c'est gros pour une compagnie seule. On aura donc au moins 7, 8 autres entrepreneurs, comme la Ville nous avait demandé , a-t-il précisé.

Construction Albert a déjà entamé l'ouverture des rues où seront érigées les nouvelles habitations. Or, la Ville de Rimouski n'a pas encore donné son feu vert au projet, bien qu'elle accompagne le promoteur depuis le tout début du processus.

La préparation des terrains s'est amorcée. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Nous sommes au fait des travaux qui se déroulent en ce moment. Des expertises de sols doivent être réalisées. Il s'agit d'une étape préliminaire dans le processus d'un projet de développement. Notre service de l'urbanisme, permis et inspection fait présentement des vérifications concernant le nombre et l'emplacement des arbres coupés pour ces études de sol , a répondu la Ville par courriel, qui se montre discrète à propos de ce projet.

Des centaines d'arbres abattus

Cependant, l'ouverture des rues en pleine forêt urbaine a entraîné l'abattage de centaines d'arbres. Sur le site, on peut compter au moins 2000 gros billots empilés les uns sur les autres. Gérald Albert ne peut dire combien d'arbres ont été coupés, mais il assure que le projet vise a en préserver le maximum.

Des arbres coupés Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

La Ville nous a dit : ‘‘fais ton tracé de rues’’. C'est ce qu'on a fait. Ça va être un beau secteur, des belles rues. On essaie de garder le plus de boisés possible. Il y a beaucoup d'arbres qu'on va transplanter aussi parce que ce sont de beaux arbres. Mais certains sont tellement hauts, tellement grands que quand on fait un trou pour une maison, ces arbres peuvent être dangereux , affirme M. Albert.

La première pelletée de terre pour ce projet de développement résidentiel était initialement prévue en 2022, mais cela pourrait être plus rapide, selon Gérald Albert, en raison de la pénurie de logements.

D'après les informations de Denis Leduc