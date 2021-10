Débat entre les principaux candidats à la mairie de Trois-Rivières

Les principaux candidats à la mairie de Trois-Rivières s’affronteront dans le cadre d’un débat organisé par ICI Mauricie—Centre-du-Québec le mercredi 27 octobre, entre 7 h et 8 h.

Le maire sortant Jean Lamarche et la conseillère sortante Valérie Renaud-Martin auront notamment l’occasion de parler de leadership et de gestion, d'attractivité, d'environnement, et du développement du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le débat sera animé par Marie-Claude Julien qui est à la barre de l’émission Toujours le matin.

Comment écouter le débat mercredi : Sur la page Facebook d'ICI Mauricie Centre-du-Québec  (Nouvelle fenêtre) 

 Dans cet article publié sur notre site Internet radio-canada.ca/mauricie

Sur les ondes radio au 96,5 FM et au 103,7 FM à La Tuque à 7 h et en rediffusion à 19 h

Sur la plateforme OHdio

Le débat sera aussi diffusé dans cet article web. Photo : Radio-Canada

La soirée électorale à Radio-Canada

Le jour du scrutin, le 7 novembre, vous pourrez suivre le dévoilement des résultats sur les ondes d’ICI Première de 20 h à 23 h dans une émission radio animée par Marie-Claude Julien.

Dès 20 h 45, la cheffe d’antenne du Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec week-end, Sarah-Désilets Rousseau, sera en direct sur la page Facebook d’ICI Mauricie Centre-du-Québec et sur le site de radio-canada.ca/mauricie.

Nos équipes seront sur le terrain pour vous parler des différentes courses à la mairie et des postes de conseillers.