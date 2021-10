La prison et des travaux communautaires pour des gestes sexuels sur une mineure

L’homme de 37 ans occupait un poste de cuisinier-gérant dans un restaurant lorsque les gestes ont été commis à l'endroit d’une employée en novembre 2019.

Après une soirée dans un bar, Châteauneuf avait invité sa collègue de travail de qui il était le supérieur à dormir chez lui. C’est à ce moment qu’il a commis les gestes de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure, alors qu'il était en position d'autorité et de confiance.

Il a été reconnu coupable des gestes en juin dernier.

La suggestion commune de peine faite par l’avocate de la défense Me Kim Dingman et la procureure aux poursuites criminelles Me Laïla Belgharras comprend une probation de trois ans.

Patrick Châteauneuf devra verser 10000 $ au CAVAC et effectuer 150 heures de travaux communautaires.

Son nom sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels.

Un autre dossier d’agression sexuelle pèse contre Patrick Châteauneuf. Les faits reprochés se seraient produits de mars à mai 2018.