Accident de travail chez Domtar : encore deux travailleurs coincés sous un échafaudage

Trois travailleurs ont subi des blessures plus graves, dont deux qui sont toujours coincés. L'état de santé de ces deux personnes ne peut être confirmé pour le moment, selon le directeur général de l'entreprise, Sylvain Bricault.

L'accident est survenu à 1 h 35. Une dizaine de travailleurs ont été blessés à la suite de l’effondrement d’un échafaudage. L'équipement avait une hauteur d'une vingtaine d'étages et était situé dans le secteur de la pulperie.

Le directeur général de l'usine Domtar de Windsor, Sylvain Bricault, s'est adressé aux médias mardi matin. Il est revenu sur les tragiques événements de la nuit. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Vers 8 h 30, le directeur général de Domtar, Sylvain Bricault, s'est adressé aux médias pour faire le point sur la situation. Trois travailleurs ont été blessés physiquement. Un a été conduit à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. Deux travailleurs sont toujours coincés. Les démarches sont en cours pour effectuer leur sauvetage sécuritaire par des intervenants spécialisés avec la SQSûreté du Québec , les ambulanciers et l'usine.

Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer leur état de santé. Une citation de :Sylvain Bricault, directeur général de Domtar

Sylvain Bricault a affirmé ne pas savoir combien de temps il faudra pour extirper les travailleurs.

Les personnes blessées ne sont pas des employés de Domtar. On peut confirmer que ce ceux des travailleurs d'entrepreneurs , a dit M. Bricault. Ce dernier n'a pas voulu spécifier quelle entreprise était touchée. Nous avons plusieurs dizaines d'entrepreneurs sur place. L'enquête est en cours.

De l'aide psychologique a été offerte aux travailleurs, à leurs collègues ainsi qu'aux familles touchées par les événements. Au total, sept travailleurs sont traités pour un état de choc.

Pour le moment, toutes les activités qui ont lieu dans ce secteur sont mises sur pause. Nous sommes à évaluer les autres travaux dans l'usine pour nous assurer que les travailleurs qui continuent les travaux le fassent en santé et sécurité , a affirmé Sylvain Bricault.

Au moins trois personnes ont été blessées gravement lors d'un accident de travail à l'usine Domtar de Windsor. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) sont sur place pour faire la lumière sur ce grave accident de travail. L'enquête est en cours pour déterminer la cause de l'effondrement. Domtar collabore entièrement à l'enquête avec les intervenants , assure M. Bricault.

Des enquêteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) y sont également, confirme la porte-parole de la CNESST Estrie, Dany Grondin. Nous avons été avisés de l’événement qui s’est produit. Nous allons recueillir les informations et rencontrer les témoins. Nous allons voir ce qui a pu se passer et faire des recommandations s’il y a lieu. C’est un accident de travail majeur , dit-elle.

Sylvain Bricault mentionne que la brigade d’urgence de Domtar assiste la SQSûreté du Québec et la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Travaux majeurs en cours

L'accident est survenu dans un contexte de travaux majeurs. L'usine est présentement en arrêt au niveau des opérations. Nous étions à préparer des travaux d'inspection dans cet équipement , a déclaré le directeur général de l'usine.

Dans un communiqué envoyé la semaine dernière, Domtar avisait la population de possibles épisodes d'odeur de soufre et de bruits d’évacuation de vapeur lors d'un arrêt majeur d’entretien du 23 octobre au 3 novembre.

Domtar avait avisé également la population de la présence de plusieurs centaines d’employés, d’entrepreneurs et de fournisseurs sur le site pour réaliser les travaux d’entretien.

Domtar L'usine Domtar est un employeur important de l'Estrie. Elle embauche 875 personnes. De plus, les activités de l'entreprise génèrent environ 4000 emplois dans le secteur du bois dans la région. En mai dernier, Paper Excellence, de la Colombie-Britannique, a fait l'acquisition du producteur de pâtes et papiers Domtar lors d'une transaction évaluée à 3 milliards de dollars américains (3,7 milliards de dollars canadiens).

Plus de détails à venir