Trois travailleurs gravement blessés à l’usine Domtar de Windsor

Une dizaine de travailleurs ont été blessés à la suite de l’effondrement d’un échafaudage de plusieurs étages dans un silo en réparation.

Trois travailleurs ont subi des blessures plus graves. Les autorités craignent pour la vie de certains d’entre eux.

Sept travailleurs sont traités pour un état de choc.

Les services d'urgence ont été appelés sur place vers 1 h 45.

Les pompiers ont extirpé les blessés dans les débris.

Les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec de même que ceux de la CNESST sont sur place pour faire la lumière à la suite de ce grave accident de travail.

Domtar

L'usine Domtar est un employeur important de l'Estrie. Elle embauche 875 personnes. De plus, les activités de l'entreprise génèrent environ 4000 emplois dans le secteur du bois dans la région. En mai dernier, Paper excellence de la Colombie-Britannique a fait l'acquisition du producteur de pâtes et papiers Domtar dans le cadre d'une transaction évaluée 3 milliards $ US.