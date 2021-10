Steven Guilbeault à l’Environnement et une promotion pour Mélanie Joly

Après avoir fait ses armes au ministère du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault devrait se voir confier les commandes du ministère de l’Environnement, selon ce qu’a pu confirmer Radio-Canada.

C’est Jonathan Wilkinson, un ministre de la région de Vancouver, qui occupe actuellement ces fonctions.

Selon nos informations, Steven Guilbeault a toujours eu officieusement l’oreille de ses collègues pour les questions qui touchent à l’environnement et au climat autour de la table du Cabinet.

Lors de son long parcours comme militant écologiste, M. Guilbault a cofondé l’organisme Équiterre, a œuvré au sein de l’organisme Greenpeace et a agi à titre de conseiller auprès de nombreuses organisations en matière d’environnement.

Selon nos informations, une autre ministre du Québec devrait prendre du galon dans le prochain Cabinet. Mélanie Joly, qui est actuellement ministre du Développement économique et des Langues officielles, devrait obtenir une promotion.

La ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, devrait obtenir une promotion, selon ce qu'a appris Radio-Canada (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Son travail de stratège au Québec dans l’organisation de la dernière élection aurait été remarqué, selon ce qui circule en coulisses.

Rappelons que Justin Trudeau a déjà confirmé que son Cabinet serait paritaire et que Chrystia Freeland allait conserver son rôle de ministre des Finances et de vice-première ministre.

Cinq grandes priorités

Dans l’entourage du premier ministre, on précise que le prochain Cabinet comprendra des joueurs expérimentés et de nouveaux visages. Justin Trudeau a eu des choix difficiles à faire, précise une source.

Il veut s’entourer de gens qui pourront mettre en œuvre rapidement et efficacement les priorités du nouveau gouvernement, précise cette source.

Mettre fin à la pandémie, l’économie et l’environnement, la réconciliation, l’accès au logement et les ententes sur les garderies sont les enjeux prioritaires qui ont été déterminés par Justin Trudeau et son équipe.

Quel sort pour Harjit Sajjan?

En coulisse, plusieurs libéraux jugent peu probable que Harit Sajjan soit reconduit dans ses fonctions de ministre de la Défense, en raison de la multiplication des allégations d’inconduites sexuelles visant des membres du commandement des Forces armées canadiennes.

Une source haut placée affirme que peu importe qui sera le prochain ministre chargé de la Défense, il devra être un moteur de changement de la culture de l’organisation. La prochaine personne choisie devra aussi remonter le moral des troupes.