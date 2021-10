Des logements abordables pourraient être construits sur la rue Marion à Saint-Boniface

L'immeuble de cinq étages, qui serait situé dans le grand stationnement situé près de l’avenue Taché, accueillerait du résidentiel multifamilial et des commerces. On y trouverait 48 logements dont 20 sont destinés à trois organismes francophones.

Les bénéficiaires seraient le Centre Saint-Amant, l’organisme en santé mentale Sara Riel et l’Abri Marguerite, qui gère les logements de transition de l’Accueil francophone.

L’Accueil francophone se réjouit de voir ce projet, attendu depuis de nombreuses années, être sur le point de se concrétiser.

Selon le gestionnaire du programme logements de transition, Boris Ntambwe, ce projet donnera une occasion de plus d’inciter les nouveaux arrivants à rester dans la communauté francophone.

Il n’y a pas beaucoup de disponibilité de logements à Saint-Boniface, avec l’Université et les étudiants internationaux , explique-t-il.

En sortant de l’aéroport, cette personne peut avoir besoin d’un endroit où elle peut rester quelques jours ou quelques semaines ou l’autre option est un logement permanent d’un an ou deux jusqu’à ce qu’elle se stabilise pour aller ailleurs. Une citation de :Boris Ntambwe, gestionnaire du programme logements de transition à l'Accueil francophone

L’organisme Sara Riel compte offrir un endroit aux résidents qui souffrent de santé mentale. L’organisme espère que des travailleurs sociaux pourront les appuyer.

On pourrait avoir quelqu’un qui de temps en temps pourrait rentrer en contact avec eux et surtout les motiver à prendre bien soin d’eux et à leur apprendre à comment bien tenir leur place parce que c’est ce qu’ils apprennent à faire , renchérit Willy Mukendi, l’un des gestionnaires des programmes de soutien en logement à Sara Riel.

De gauche à droite: Boris Ntambwe de l'Accueil francophone, Daniel Lussier, de Réseau Compassion Network et Willy Mukendi de Sara Riel Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Le terrain d'une superficie de 24 000 pied carrés est la propriété du Réseau Compassion Network depuis 10 ans. Le promoteur du projet est l’organisme à but non lucratif Charité Doreis, une branche de Réseau Compassion.

Répartition des 20 logements abordables Centre Saint-Amant : 5 Sara Riel : 8 Abri Marguerite (Accueil francophone) : 7

Un plan viable

Le projet est mené sans soutien financier public, ce qui explique les délais dans sa réalisation, confie le président-directeur général de Réseau Compassion Network, Daniel Lussier.

Toutefois, la conjoncture est favorable pour sa réalisation, note-t-il.

On travaille avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui nous permet d’avoir un taux d’intérêt très favorable, une période d’amortissement de 40 ans, ce qui fait qu’on a un plan d’affaire qui marche. […] Ce sont les programmes devant nous qui ont permis un plan d’affaires viable pour qu’on avance avec le projet , explique Daniel Lussier.

Ce stationnement situé à l'angle de la rue Marion et de l'avenue Taché est l'endroit où sera construit l'immeuble du 156, rue Marion, si le projet obtient l'aval de la Ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Tous les logements de l'immeuble seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, note par ailleurs le promoteur.

Le comité communautaire Riel de la Ville de Winnipeg se rencontre mardi matin. L’approbation du plan pour le 156, rue Marion est à l’ordre du jour.

Si le projet est approuvé, la première pelletée de terre aurait lieu en janvier prochain.

Les résidents pourraient profiter de l'immeuble d’ici le printemps 2023.

Avec les informations de Zoé Le Gallic-Massie