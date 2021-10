COVID-19 : les infections en hausse à Sudbury et Sault-Sainte-Marie

Santé publique Sudbury et districts et Santé publique Algoma ont enregistré un total 72 nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi dernier, soit environ 85 % des cas recensés dans le Nord de l’Ontario lors de cette période.

La hausse est particulièrement marquée dans le Grand Sudbury et les environs, où se trouvent 51 des cas détectés par les autorités sanitaires du Nord ontarien entre le 23 et le 25 octobre.

Parmi les personnes déclarées positives, 12 sont reliées à une éclosion et 31 ont été en contact étroit avec un autre cas confirmé.

Santé publique Sudbury et districts, qui ne fait plus de mise à jour la fin de semaine, a aussi ajouté lundi 22 guérisons à son bilan, portant à 169 le nombre de cas actifs sur son territoire.

Du côté de Sault-Sainte-Marie, Santé publique Algoma avait annoncé 15 nouveaux cas pendant la fin de semaine, et 6 de plus lors d'une mise à jour lundi après-midi, ainsi qu’un total de 10 guérisons.

La région de Thunder Bay connaît aussi une hausse des cas actifs, avec 8 nouveaux cas depuis vendredi et aucune nouvelle guérison.

À l’opposé, les districts sanitaires de Porcupine (-4), de North Bay-Parry Sound (-3), du Timiskaming (-2) et du Nord-Ouest (-1) ont enregistré de légères baisses du nombre de cas actifs par rapport au 22 octobre.

Environ 87,5 % des Nord-Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 82,6 % en ont reçu 2.

Certains bureaux de santé publique n’ont pas mis à jour leur pourcentage de résidents vaccinés depuis au moins 4 jours.