Débat des candidats à la mairie de Rimouski : Priorité au logement et à la consultation

Les deux candidats à la mairie de Rimouski, Guy Caron et Virginie Proulx, ont pris part à un débat qui s'est tenu lundi après-midi, sans heurts, à l'émission Même Fréquence, sur ICI Première. Les aspirants maires ont profité de l'occasion pour rappeler leurs priorités, s'ils sont élus lors des élections municipales du 7 novembre.

La formule du débat, tenue de manière virtuelle en raison des mesures sanitaires, ne permettait pas d'échanges entre candidats.

Animées par Maude Rivard, les discussions étaient réparties en six grands thèmes : le manque de logements et le développement résidentiel, le développement économique, la vision des candidats pour le centre-ville, l'environnement et le transport collectif, la démocratie municipale et l'engagement phare de chacun des candidats.

Engagements phares des candidats

Les candidats ont été appelés à énoncer l'engagement principal de leur campagne.

La conseillère municipale sortante du district du Bic et candidate à la mairie, Virginie Proulx, a répondu la première à cette question lancée par l'animatrice.

Virginie Proulx aspire à être la première mairesse de Rimouski et souhaite avant tout améliorer les processus de consultation publique. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Selon elle, le plus important est de mettre en place rapidement des mécanismes de collaboration avec le milieu. Cette collaboration jumelée à des processus de consultations publiques s'établirait tant avec les citoyens qu'avec des experts ou des scientifiques.

À force de travailler en vase clos, on décourage les gens mobilisés. Surtout, on se prive d'une expertise [...] On doit s’enrichir des gens autour de nous. Une citation de :Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski

Ça va toucher à la fois l'environnement, le logement, la sécurité routière, les enjeux sociaux, la revitalisation du centre-ville... Ça va affecter toutes les décisions qu'on prend parce que c'est comme ça que notre ville va être mieux gérée , décrit-elle.

De son côté, l'ex-député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques et candidat à la mairie de Rimouski, Guy Caron, estime que la priorité est de lutter contre la rareté de logements.

Rien ne pourra se développer, que ce soit du développement économique ou social, communautaire, l'intégration des nouveaux arrivants, si on n'arrive pas à avoir une offre de logement qui puisse s'adapter à une croissance éventuelle , explique-t-il.

Guy Caron souhaite avant tout lutter contre la rareté de logements qui, selon lui, limite grandement le développement de la ville. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Guy Caron souhaite notamment, s'il est élu, lancer une grande consultation publique, nommée « Consultation Rimouski 2030 », pour sonder les résidents de Rimouski sur ce qu'ils souhaitent pour l'avenir de leur ville.

Cette consultation servira notamment à réformer la réglementation et le plan d'urbanisme pour mieux répondre aux besoins de développement de la ville, notamment en matière de logement.

On veut donner aux gens d'affaires la possibilité d'avoir moins d'entraves. Cette façon de faire va aider à la densification et faciliter le développement et la viabilité des commerces de proximité. Une citation de :Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

Guy Caron souhaite que soient développés tant le logement social que le logement conventionnel, tout en misant sur la densification de la population dans certains coins de la ville.

Lutte à la rareté de logement

Le développement de l'offre en matière de logement à Rimouski est l'engagement phare de Guy Caron, tel que résumé précédemment.

De son côté, Virginie Proulx compte miser sur la collaboration avec les organismes et créer une commission qui aurait pour rôle de prévoir les besoins et les possibilités en matière de logement. L'objectif serait de mieux planifier l'offre en matière de logement dans la ville et d'éviter qu'elle ne se retrouve à nouveau dans une situation de rareté.

Elle souhaite aussi que des résidences bigénérationnelles soient créées ainsi que des résidences destinées aux étudiants et aux aînés, qu'elles soient organisées en coopératives d'habitation ou non.

Démocratie municipale

L'accentuation de la transparence des débats et l'augmentation des processus de consultation publique et de collaboration avec les citoyens forment l'engagement phare de Virginie Proulx.

Guy Caron souhaite lui aussi que les citoyens sentent que leur opinion a un impact sur les décisions de la Ville.

Il souhaite toutefois miser sur une grande consultation en début de mandat et améliorer le processus de consultations publiques sur les enjeux précis qui polarisent la population.

Guy Caron souhaite aussi que des consultations prébudgétaires soient organisées pendant la saison estivale, qui précède le dépôt du budget municipal.

Vision pour le centre-ville

Les deux candidats s'entendent pour dire que la Place des Anciens-Combattants doit être repensée et réaménagée pour devenir une place publique qui revamperait le centre de Rimouski.

Pour Virginie Proulx, il s'agit aussi d'une façon de relier les parties est et ouest de la rue Saint-Germain.

Les gens veulent vivre une expérience dans le centre-ville, ils ne veulent pas juste acheter. [...] La Place des Anciens-Combattants deviendrait une signature pour le centre-ville de Rimouski. Une citation de :Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski

Guy Caron souhaite avant tout que la saga entourant les travaux nécessaires à la cathédrale de Rimouski soit réglée.

Pour moi, la clef du développement du centre-ville passe par la résolution de la question de la cathédrale et des terrains qui appartiennent à l'archevêché ou à la fabrique , soutient-il.

Par les talents de médiateur que j'ai, je veux m'assurer que les deux parties puissent régler la situation hors cour, si possible, et qu'on puisse avancer pour le bien de Rimouski. Une citation de :Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

En résolvant, cette question de la cathédrale, elle pourrait peut-être devenir un espace multifonctionnel, à vocation peut-être culturelle , poursuit-il.

Guy Caron aimerait aussi que le centre-ville devienne le « Quartier de la culture ».

Les deux candidats souhaitent voir un projet rassembleur faire revivre la cathédrale de Rimouski. (Archives) Photo : Radio-Canada

De son côté, Virginie Proulx estime qu'il faut trouver un projet rassembleur pour la cathédrale et que ce projet permettra d'aller chercher des subventions pour rénover la cathédrale.

Selon elle, par contre, la Ville ne doit pas jouer le rôle de médiateur sur cette question.

Les deux candidats jugent que le stationnement offert au centre-ville doit être repensé et optimisé.

Le déplacement actif sur le territoire urbain doit également être rendu plus aisé.

Les candidats répondront à des questions du public lundi matin

Guy Caron et Virginie Proulx seront de retour sur les ondes de Radio-Canada le lundi 1er novembre, à 7 h 30, à l'émission Info-Réveil.

Ils seront appelés à répondre à des questions posées par le public.

Les auditeurs qui souhaitent participer peuvent envoyer leurs questions d'ici dimanche à l'adresse inforeveil@radio-canada.ca.