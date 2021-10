Désillusionnée, la policière Mélanie Bédard choisit la retraite anticipée

Mélanie Bédard était reconnue dans l'ensemble de la province pour avoir intégré le premier chien de soutien émotionnel dans les corps policiers. Dimanche, elle a publié sur Facebook un message dans lequel on peut lire:

La désillusion, c’est quand on réalise que finalement, on ne peut pas aider quelqu’un qui ne veut pas s’aider. Qu’on fait partie d’un gros système où notre travail acharné ne donne pas grand-chose au final à part de financer le gros système. Une citation de :Mélanie Bédard, sergente-détective du Service de police de Sherbrooke

En entrevue à l'émission Vivement le retour, la policière a pu clarifier sa pensée. Mélanie Bédard explique son départ en raison de la transformation du métier de policier, le lobbying anti-policier, la désillusion envers le système judiciaire ainsi que le manque d'ouverture à son approche humaniste dans le milieu policier.

À écouter : entrevue de Mélanie Bédard à l'émission Vivement le retour

Mariner dans du négatif

La désillusion frappe beaucoup d'entre nous après un certain temps. La santé mentale, à force de mariner dans du négatif, côtoyer des victimes qui souffrent, ça use , explique Mélanie Bédard, au micro de Vivement le retour.

La sergente-détective admet qu'une grande partie du métier de policier est aujourd'hui de répondre à des appels pour des gens en détresse psychologique. On ne court plus après des voleurs. On court après des personnes qui ont des idées noires pour les prendre en charge et leur offrir l'aide dont ils ont besoin , ajoute-t-elle.

Elle affirme que les policiers n'ont pas fait le choix d'être travailleurs sociaux ou infirmiers et n'ont pas reçu la formation pour intervenir en santé mentale. On commence à être formé en santé mentale, mais il reste un gros travail à faire , conclut-elle.

Sentence bonbon et lobbying anti-police

Le travail des policiers est mal compris, d'après Mélanie Bédard, et ces derniers vivent de plus en plus de pression. Avec tout le lobbying anti-police qu'on voit, c'est extrêmement difficile. On voit les collègues se désengager.

Pour la policière, la désillusion c'est aussi le système judiciaire en soi. On passe des heures à rédiger des rapports, pour qu'au final tout soit discrédité pour une petite erreur bienveillante, puis il y a une sentence bonbon .

Vieille mentalité

En équipe avec son labrador retriever, Kanak, la policière a su offrir du réconfort à des dizaines de victimes de traumatismes, d’abus sexuel ou de violence. Depuis 1996, le duo Kanak-Bédard a remporté de nombreux prix pour son travail novateur. Mélanie Bédard entretenait une page Facebook dans laquelle elle se confiait sur les réalités de son travail. Mais un peu plus tôt cette année, Kanak a pris sa retraite.

Kanak est retourné vivre avec celle qui a proposé le projet en 2016, Mélanie Bédard. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Moi ce que j'aimais beaucoup c'était de faire voir le côté qu'on ne voit pas des policiers. J'avais une belle réponse des gens. Mais pour certains, il ne fallait pas se montrer vulnérables.

Malgré qu'elle n'ait jamais demandé d'être payée pour s'occuper de Kanak et entretenir une page Facebook, des griefs ont été déposés à son insu, exigeant qu'elle soit payée pour ces tâches hors du commun, en vertu de la convention collective. Celle-ci sous-entend que cette démarche aurait mené à la fin à son duo avec Kanak.

C’était ma passion, c’était mon loisir personnel, c’était ma source de reconnaissance, c’était ma fierté. Que j’ai eu mal quand tu as déposé tes griefs sans mon consentement, tu m’as fait perdre Kanak, sa page et ses 12 000 fans , écrit Mélanie Bédard sur Facebook.

Avec Kanak, j'ai amené de l'humanité au système judiciaire, c'était super important que les victimes se sentent soutenues, pis moi, quand j'ai eu besoin de soutien, un peu d'humanité, c'était silence radio. Une citation de :Mélanie Bédard, sergente-détective du Service de police de Sherbrooke