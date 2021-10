Élections au Nunavut : les électeurs se sont prononcés

Environ 14 000 électeurs devaient se prononcer dans l’une ou l’autre des 17 circonscriptions où des sièges étaient en jeu. Dans cinq autres circonscriptions, les députés ont été élus sans opposition.

Puisque le Nunavut fonctionne avec un gouvernement de consensus, tous les députés sont indépendants. Le premier ministre sera choisi par les députés lors d’un vote secret à la mi-novembre.

La campagne électorale a été marquée par plusieurs enjeux.

La crise de l’eau potable qui secoue Iqaluit depuis la mi-octobre et qui a nécessité l’aide de l’armée a été un fort rappel de l’état, voire de la fragilité de certaines infrastructures.

Le territoire est également aux prises avec des problèmes d’insécurité alimentaire et d’accès au logement.

La défense de la langue inuit et son inclusion dans le système d'éducation territorial se sont également immiscées dans la campagne à la suite du dépôt d’une poursuite contre le gouvernement par l’organisme Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).

L’organisme accuse notamment le territoire d’enfreindre le droit à l’égalité des jeunes Inuit et de perpétuer une discrimination systémique en ne leur permettant pas de recevoir un enseignement dans leur langue.

