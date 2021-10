L’Alberta veut accélérer la reconnaissance de diplômes d’ailleurs au Canada

Le projet de loi sur la mobilité de la main-d’oeuvre vise à permettre à des ingénieurs, infirmiers, comptables et autres membres d’ordres professionnels qui ont été formés ailleurs au Canada de pratiquer plus facilement en Alberta.

Il forcerait notamment tous les ordres professionnels de la province à traiter leurs demandes en moins de 40 jours et à être plus transparents dans leur processus décisionnel.

Selon le gouvernement albertain, ces modifications permettront de pallier les pénuries de main-d'œuvre et de générer des millions de dollars en retombées économiques.

En gros, on dit aux organismes de réglementation qu’ils ne peuvent pas rester assis sur un dossier pendant plus d’un mois , dit le premier ministre albertain, Jason Kenney, ajoutant que le projet de loi rendra le processus plus transparent, objectif et impartial .

Plus précisément, les organismes auront 10 jours pour émettre un accusé de réception pour la requête. Après cela, ils auront 20 jours ouvrables pour prendre une décision et 10 autres jours pour en informer le demandeur.

Ils devront aussi mettre en place une procédure d’appel ou de révision interne des décisions pour les demandeurs qui ont été refusés.

Enfin, ces organisations devront préciser dans leurs règlements tous les documents qu’elles peuvent exiger des demandeurs et rendre cette information facilement accessible, par exemple, sur leur site Internet.

Jason Kenney dit que cette mesure fait partie d’une stratégie plus vaste pour réduire les barrières au libre commerce entre les provinces.

Selon lui, l’Alberta serait la première province à adopter une loi qui limite le temps que les ordres professionnels peuvent prendre pour examiner une demande de quelqu’un qui a été formé dans une autre province.

Il dit qu’il a écrit une lettre aux autres premiers ministres du Canada pour les inviter à suivre son exemple.