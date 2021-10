Des chirurgies non urgentes reportées en raison d’un manque de sang O positif

Deux à trois patients par jour voient leur chirurgie non urgente reportée depuis une dizaine de jours, selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), qui encourage la population à donner du sang pour contrer la pénurie de sang O positif.

Au cours des derniers jours, Héma-Québec a fait part de baisses importantes dans la réserve provinciale de sang pour les groupes O positif et O négatif, particulièrement pour le groupe O positif.

Le Dr Christian Carrier, hémato-oncologue assure toutefois que la sécurité de la population n'est pas compromise. Un patient dans le besoin urgent d'une transfusion pourrait la recevoir.

Ce qu’on veut aussi, c’est de faire un appel à moyen terme aux donneurs qui ont délaissé les collectes durant la pandémie, [de leur demander] de revenir , indique-t-il, ajoutant qu’il faut que les gens reviennent régulièrement pour remettre les banques de sang à flot.

On a un souci dans le O positif. Ça fait que nos donneurs O positif, on veut qu’ils aient une sensibilité particulière. Une citation de :Dr Christian Carrier, hémato-oncologue

En attendant d’avoir plus de donneurs, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec continue de reporter toute chirurgie non urgente.

Mercredi dernier, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec avait décidé de déployer la phase jaune de son plan des mesures d'urgence. L'organisation demandait alors à son personnel de puiser dans les réserves de sang de groupe O avec parcimonie.

Héma-Québec organise de prochaines collectes. Les plages de rendez-vous pour aujourd’hui, jeudi et vendredi sont déjà complètes, indique-t-on.

Prochaines collectes : À Princeville, le 27 octobre, à la Caserne des pompiers

À Trois-Rivières, les 28 et 29 octobre au Centre commercial Les Rivières

À Saint-Tite, le 1er novembre à la Salle des aînés

À Shawinigan, le 2 novembre au Cégep de Shawinigan

Avec les informations de Magalie Masson