Jean-Marc Belzile veut revitaliser la presqu’île du lac Osisko pour 2026

Jean-Marc Belzile a annoncé son projet lundi midi sur la presqu'île. Son objectif est de créer un lieu attrayant et rassembleur, pour les citoyens tout comme pour les touristes.

Jean-Marc Belzile croit que la piscine répondra à un besoin important. Je sais que c'est une demande, tout le monde en veut une, une piscine extérieure. Il y en a déjà eu, à Rouyn-Noranda. La majorité des villes de notre grandeur en ont une, souligne-t-il. Je n'adhère pas aux commentaires des gens qui disent parfois que ça va être utilisé deux mois par année. On le voit, maintenant, une piscine, c’est beaucoup plus que deux mois par année. Ça va être chauffé aussi, bien évidemment.

Il aimerait que le bâtiment, qui serait situé à proximité de la piste cyclable, accueille des commerçants et des producteurs locaux.

Le marché public permanent va être au même endroit et pour moi, ça allait de soi, parce qu’au marché public, il y a deux choses qui manquaient. Les jeunes familles ne s’y rendaient pas parce que ce n’est pas à cet endroit qu’elles allaient nécessairement. Ici, souvent, les jeunes familles sont déjà là, et ici, en plus, on a beaucoup de stationnements , fait-il valoir.

Jean-Marc Belzile estime que le projet peut se concrétiser d’ici 2026 et que la Ville peut demander des subventions gouvernementales afin de financer le projet.

On va tenter de voir si on peut aller chercher des subventions en lien avec les festivités du 100e. Mais ce que je veux aussi préciser par rapport à ce montant-là, c’est que les locaux par la suite vont être loués aux commerçants. C’est une façon aussi de repayer les dépenses que la Ville va avoir faites , explique-t-il.

Le candidat souhaite aussi la réalisation d'une importante structure qui représenterait la ville. Il souhaite collaborer avec le Collectif Territoire, le Poisson Volant et Osisko en lumière afin d’harmoniser les activités déjà existantes.