Une œuvre acclamée

Brassens laisse derrière lui une œuvre considérable. Près de 200 chansons, dont les premières, au début des années 50, avaient conquis le cœur de la France d’abord, puis l’ensemble de la francophonie à travers le monde. Une citation de :Bernard Derome

Téléjournal, 30 octobre 1981

Le 30 octobre 1981, l’animateur du Téléjournal Bernard Derome confirme qu’un des grands de la chanson française internationale vient de disparaître.

Le reportage du journaliste Gérard Decelles diffusé ce jour-là retrace des éléments de la vie de Georges Brassens.

C’est dans les années 1950 que commence son parcours artistique; il a alors 30 ans.

Il compose depuis son adolescence des chansons.

Mais ses textes étant trop souvent refusés, Georges Brassens décide de les chanter lui-même, même si ça ne lui plaît guère.

Gérard Decelles souligne que l’apparition de Georges Brassens a renouvelé la chanson française.

Le journaliste compare même le chansonnier à François Villon, un des plus grands poètes français de tous les temps.

En 1967, l’Académie française lui avait remis son Grand Prix de la poésie.

C’est que chez Brassens, le verbe imagé et la phrase truculente côtoient une parfaite maîtrise de la composition et de la mesure du vers.

Certaines de ses chansons, par la crudité de leur propos, font grincer des dents plusieurs auditeurs. Mais elles en ravissent plusieurs autres.

Les textes de Georges Brassens reflètent également sa personnalité. Il déteste les bien-pensants et les hypocrites.

Le peuple français, en commençant par le président François Mitterrand, envoie ses condoléances dans le village de Saint-Gély-du-Fesc, dans le sud de la France, où Georges Brassens a voulu être inhumé.

Le reportage de Gérard Decelles nous permet aussi d’entendre quelques très brefs extraits de certaines de ses plus célèbres chansons, notamment Chanson pour l'Auvergnat et Les trompettes de la renommée.

Une mauvaise réputation peu méritée

Le reportage de Gérard Decelles rappelle que Georges Brassens avait la réputation d’être un « ours mal léché » et d’aimer la solitude.

Cette réputation, le chansonnier la méritait-il?

En 1961, Georges Brassens entreprend une tournée au Canada.

L'écran des jeunes, 1er décembre 1961

C’est dans le contexte de l’émission L’écran des jeunes du 1er décembre 1961 qu’il est interviewé par des étudiants canadiens sur son style et sa carrière.

Les questions des étudiants révèlent de l’admiration pour Georges Brassens.

De son côté, le chansonnier répond avec beaucoup de simplicité et de franchise aux interrogations de ces derniers.

Georges Brassens parle notamment de la grande amitié qu’il éprouve pour Félix Leclerc.

C’est le chansonnier québécois qui, affirme-t-il, par son dépouillement sur scène, lui a ouvert les portes du monde du spectacle.

Georges Brassens veut qu’on l’oublie sur scène au profit de la chanson.

C’est pourquoi, rappelle-t-il, il ne se roule pas par terre ni ne fait le guignol quand il se présente devant le public.

L’artiste ne se fait pas prier non plus pour chanter une de ses chansons les plus populaires, Le petit cheval.

Appelez-moi Lise, 24 septembre 1974

La réputation de Georges Brassens est aussi un peu mise à mal lors d’une entrevue que le chansonnier accorde à l’animatrice d'Appelez-moi Lise, Lise Payette, et à son coéquipier Jacques Fauteux lors de l’émission du 24 septembre 1974.

En introduction, Lise Payette nous apprend que son équipe n’a pu enregistrer l’entrevue la journée où cela était prévu.

Sans faire de problème, le chansonnier est revenu le lendemain.

Georges Brassens dément aussi certaines rumeurs durant cet entretien.

Par exemple, il vit à Paris et ne passe pas tout son temps en solitaire à la campagne.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’on dit, il n’a rien contre le Canada.

S’il n’y vient pas, c’est parce que son horaire est trop chargé avec la composition et les tournées obligatoires en France.

Il affirme même que son séjour au Canada en 1961 constitue un de ses meilleurs souvenirs artistiques.

Finalement, l’animatrice Lise Payette lui fait gentiment un reproche sur la misogynie que comportent certaines de ses chansons.

Georges Brassens s’en défend en assurant que, pour lui, les femmes sont égales et indispensables aux hommes.

Il y a un dernier élément qui transparaît dans l’interview accordée à Appelez-moi Lise et qui est confirmé unanimement par plusieurs autres sources.

Georges Brassens était d’une extrême générosité, donnant de l’argent à bien des gens dans le besoin ou à des artistes sans le sou.

Cette entraide, il l’exerçait très souvent sous le couvert de l’anonymat.

Que ce soit ses chansons sur l’amour, l’amitié, la générosité ou sa dénonciation de l’hypocrisie, les chansons de Brassens restent avec nous pour toujours.