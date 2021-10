COVID-19 : 54 % des parents auraient l’intention de faire vacciner leurs enfants

Cette étude se penchait sur la fatigue pandémique vécue par les Québécois. La tranche des 18-34 ans serait la plus touchée par la lassitude d’entendre parler de la pandémie et par le fait de devoir fournir des efforts pour lutter contre la COVID-19. La fatigue pandémique aurait également un impact sur le niveau d'hésitation des parents à faire vacciner leur(s) enfant(s).

Si elle comprend les réticences des parents, la Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité d’immunisation de la province, rappelle qu'il reste préférable qu'ils acceptent de faire immuniser leurs enfants.

On sait qu'il y a beaucoup d'éclosions en milieux scolaires. On ne voudrait pas que les enfants infectent les personnes âgées, les parents, les grands-parents. Mais c'est normal de se poser des questions. On veut toujours le mieux pour nos enfants , souligne-t-elle.

Il existe toutefois une différence considérable entre l'attitude hésitante d'un parent et son comportement final, explique la Dre Maryse Guay.

Même avant la pandémie, le tiers des parents, même des parents d'enfants vaccinés, montraient une certaine hésitation. Les hésitations se manifestent différemment par rapport au nombre de doses à donner ou les vaccins qui sont inclus , ajoute-t-elle.

Entre le comportement [hésitant] et l'attitude [passer à l'action], il peut y avoir une différence. Une citation de :Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité d’immunisation de la province

La Dre Maryse Guay rappelle par ailleurs que s'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées, et les enfants en font partie, il y aura encore des éclosions, des personnes plus âgées, qui peuvent être atteintes, seront hospitalisées et peuvent décéder. Il y a aussi l'émergence de variants, qui pour émerger, ont besoin d'infecter des personnes .

En infectant les enfants, les variants vont se multiplier. Une citation de :Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique du Comité d’immunisation du Québec

Elle ajoute que les enfants sont également à risque de complications, et qu'ils peuvent développer des symptômes de la COVID longue.

Avis officiel en décembre

D'ici le mois de décembre, Santé Canada devrait rendre son verdict quant à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, selon la médecin. Bien que Pfizer- BioNTech ait déclaré son vaccin efficace à 90,7 % pour prévenir les symptômes de la COVID-19 chez les enfants, les experts du Québec et du Canada ont besoin de plus de temps.

La demande d'autorisation déposée par Pfizer concerne par ailleurs une dose réduite pour les enfants, car on n'a pas besoin d'autant d'ARN messager dans le vaccin pour protéger les enfants .

Tout ce qu'on a lu d'officiel, c'est un communiqué de presse de Pfizer, donc on n'a pas assez de données cumulées, explique Maryse Guay. On regarde les données fournies par les compagnies, mais on essaie aussi d'avoir des données à l'extérieur des compagnies pharmaceutiques. On le fait le plus rapidement possible, en utilisant la plus grande rigueur possible.