Le déclin de la population de baleines noires de l’Atlantique Nord se poursuit

Il ne reste maintenant plus que 366 baleines noires de l’Atlantique Nord, selon le dernier estimé du North Atlantic Right Whale Consortium (NARWC), un organisme dédié à la protection de l’espèce qui regroupe chercheurs, acteurs de l'industrie de la pêche, et agences gouvernementales des États-Unis et du Canada.

La population a chuté ainsi de presque 10 % depuis 2019, quand le Consortium estimait à 411 le nombre d'individus, un autre signe du déclin de cette espèce en voie de disparition , souligne l'organisme dans son communiqué.

Le North Atlantic Right Whale Consortium se veut être une plateforme pour permettre à la communauté scientifique de collaborer et partager des données afin de mieux comprendre l'espèce et de mieux la protéger.

De 2018 à 2019, la population de baleines noires de l'Atlantique avait déjà chuté de 451 à 411 individus.

La survie de l’espèce est mise en péril par l’activité humaine, et notamment par les empêtrements avec des engins de pêche et les collisions avec le trafic maritime.

Une baleine noire, empêtrée dans de l'équipement de pêche, dans la baie de Fundy. Photo : International Fund for Animal Welfare

En une décennie, la population de la baleine noire de l'Atlantique Nord a diminué de 30 % et est actuellement à son plus bas niveau en plus de 20 ans.

Un déclin inexorable?

Ce nouvel estimé n’est pas une surprise pour Heather Pettis, une scientifique au New England Aquarium et administratrice du NARWCNorth Atlantic Right Whale Consortium , qui ne cache pas son découragement.

Malgré les efforts soutenus mis en place pour enrayer le déclin de l’espèce ont été mis en place, cela n’a pas été suffisant , constate-t-elle.

Pourtant, un optimisme prudent était de mise en début d’année, avec la naissance de 13 baleineaux repérés l’hiver dernier, soit deux fois plus qu’à pareille date en 2020.

La disparition de l’espèce n’est pas une fatalité, martèle Scott Kraus, président du Consortium, qui souligne la résilience de l’espèce.

La baleine noire de l'Atlantique Nord peut se rétablir si nous arrêtons de la tuer et si nous lui donnons la chance de se nourrir et de s’accoupler dans des habitats qui ne sont pas jalonnés d’obstacles mortels. Une citation de :Scott Kraus, président du North Atlantic Right Whale Consortium

Une lueur d’espoir

Bien que sombre, le portrait n’est pas tout à fait noir. Plusieurs indicateurs sont porteurs d'espoir, notamment l’augmentation du nombre de naissances, et la baisse du nombre de morts détectées.

Il reste toutefois moins de 100 baleines femelles en âge de se reproduire, note Philip Hamilton, un scientifique du New England Aquarium et membre du Consortium.