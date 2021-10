Le passeport vaccinal pancanadien est disponible au Manitoba

Jeudi dernier, le gouvernement Trudeau a dévoilé les détails de son futur système de certification vaccinale nationale pour faciliter les voyages internationaux.

Depuis ce lundi matin, les Manitobains peuvent se procurer leur preuve de vaccination pancanadienne en ligne sur le site de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Un document en PDF sera généré et imprimable. Plus tard au mois de novembre, il sera possible d’avoir cette preuve vaccinale à même l’application utilisée par le Manitoba.

À partir du 30 octobre, une preuve vaccinale sera demandée pour les vols intérieurs et internationaux et les trajets à bord des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer.

Les autorités conseillent aux Manitobains de continuer à utiliser leur preuve vaccinale émise par la province pour leurs activités à l’intérieur du Manitoba.

Une conférence de presse est prévue à 14 h en présence du ministre des Services centralisés, Reg Helwer, et du médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin. Ils fourniront plus de détails sur la mise en place de cette certification vaccinale fédérale et son impact sur la vie des Manitobains.

Plus de détails à venir.