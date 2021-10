Qui est Heather Stefanson, la nouvelle première ministre du Manitoba?

Née en 1970, cette mère de deux enfants a été élue députée dans la circonscription provinciale de Tuxedo, l’une des plus riches du Manitoba, en 2000. Depuis, elle n’a jamais perdu une élection.

Heather Stefanson a été initiée à la politique très tôt dans sa vie, notamment par l’intermédiaire de son père qui s’est présenté, lorsqu’elle avait 7 ans, pour devenir député. Il a terminé deuxième, perdant contre le libéral Lloyd Axworthy.

Par la suite, elle a fait des études en finances et en sciences politiques à ce qui était alors l’Université de Western Ontario à London, puis a travaillé pour Mila Mulroney, la femme de l’ancien premier ministre Brian Mulroney, lorsque celui-ci était en poste.

Ce fut une excellente expérience pour apprendre comment un gouvernement travaille et fonctionne parce qu’on devait gérer plein de choses avec différents ministères , a-t-elle récemment expliqué lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne.

Elle a ensuite travaillé pour le ministre fédéral de l’Agriculture et, après la défaite des conservateurs en 1993, elle s’est lancée dans une carrière de conseillère financière. Néanmoins, elle fut suspendue quand il s’est avéré qu’elle avait travaillé à un moment où elle n’avait pas renouvelé ses certificats.

Une femme expérimentée mais qui ne s'est pas démarquée

Pendant son séjour à Ottawa, Heather Stefanson a rencontré Jason, son futur mari, qui n’était autre que le neveu de l’ancien ministre manitobain Eric Stefanson, qui a entre autres été ministre des Finances dans le gouvernement de Gary Filmon.

De retour au Manitoba, elle a travaillé pour l’exécutif de Gary Filmon, puis s’est fait élire à sa place lorsque celui-ci a quitté la politique.

En 21 ans de carrière comme députée provinciale, cette vieille routière de la politique ne s’est pas démarquée par grand-chose , selon le professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface, Raymond Hébert. C’est un peu le problème qu’ont les analystes avec elle , ajoute-t-il.

Pourtant, Heather Stefanson a occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement de l’ancien premier ministre Brian Pallister. Ministre de la Justice (2016-2018) et première ministre adjointe (2016-2021), elle a ensuite été la ministre des Familles de 2016 à 2021 puis la ministre de la Santé cette année, au moment où le Manitoba affrontait sa troisième vague de COVID-19.

Elle a eu des responsabilités importantes avec Brian Pallister et elle est bien connue , appuie Christopher Adams, professeur en sciences politiques à l’Université du Manitoba.

Manque de charisme

Néanmoins, la nouvelle première ministre du Manitoba manque de charisme. Le professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface la qualifie même de banale et d’ opaque .

Outre le fait que les analystes ne retiennent aucun fait d’armes au cours des 21 ans de sa carrière, elle n’a pour ainsi dire montré aucun leadership lorsqu’elle était ministre de la Santé, selon Raymond Hébert.

Elle a été quasi invisible dans ce poste, au moment où on fait face à la pire crise de santé que le Manitoba ait connue , relève-t-il.

Christopher Adams estime que cela vient en partie du fait qu’elle a un passé de pluralisme et [qu’elle] essaie de rassembler tous les membres du parti .

Mais malheureusement, comme chef du parti et surtout comme premier ministre, il faut s'afficher et prendre des positions claires. Or, on ne sait pas vraiment où elle se situe sur plein de dossiers , reprend Raymond Hébert.

Heather Stefanson a promis que son gouvernement écouterait et collaborerait davantage que ce qui se faisait sous son prédécesseur, Brian Pallister. Cela laisse entrevoir un autre mode de gouvernance et, peut-être, une nouvelle forme de leadership.

Reste à voir si son style séduira les Manitobains et permettra aux progressistes-conservateurs de remonter dans les sondages pour la prochaine élection générale, prévue en 2023.

Dans tous les cas, Heather Stefanson a déjà marqué l’histoire du Manitoba, en devenant la première femme à occuper le poste de première ministre de la province.