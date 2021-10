Trois morts et 22 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Une des personnes décédées vivait dans la zone 1 et était âgée d'une quarantaine d'années. Les deux autres décès sont des octogénaires habitant dans la zone 4 et la zone 5.

Parmi les nouveaux cas, 10 personnes ne sont pas vaccinées, une personne est partiellement vaccinée et 11 individus ont reçu les deux doses.

La province compte 39 hospitalisations; 14 personnes se trouvent aux soins intensifs. Parmi les hospitalisations, 20 patients ne sont pas vaccinés, trois le sont partiellement et 16 sont pleinement vaccinés.

La santé publique précise qu’il y a 57 rétablissements. Il y a encore une fois plus de rétablissements que de nouveaux cas, aujourd’hui, et le nombre de cas actifs continue de diminuer. C’est une tendance positive, et j’espère que nous allons continuer dans la direction cette semaine a déclaré le premier ministre Blaine Higgs par communiqué.

Les 22 nouveaux cas par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 4 Zone 2 (région de Saint-Jean) : 4 Zone 3 (région de Fredericton) : 5 Zone 4 (région d'Edmundston) : 8 Zone 6 (région de Bathurst) : 1

Ajout de sites mobiles pour les tests rapides

Le Réseau de santé Horizon a annoncé qu’une vingtaine de points de collecte de trousses de dépistage rapide ont été ajoutés à la liste et sont ouverts à compter d’aujourd’hui.  (Nouvelle fenêtre)

La province ajoute que tous les sites seront ouverts aux heures prévues ou jusqu’à ce que les quantités quotidiennes aient été distribuées. Les sites de distribution recevront de nouvelles trousses de dépistage tout au long de la semaine.

Toute personne qui reçoit un résultat positif après avoir subi un test de dépistage rapide doit immédiatement prendre rendez-vous pour subir un test PCR.

Au moins 83,9 % des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés contre la COVID-19; 92,2 % ont reçu une dose du vaccin.