334 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès au Manitoba depuis samedi

Ces cas portent à 62 907 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. En tout, 1237 personnes ont succombé à la maladie.

Les nouvelles victimes sont un septuagénaire de Santé Sud et un octogénaire de la région d’Entre-les-lacs et de l’Est. Les deux décès sont liés à un variant préoccupant qui n’a pas été précisé.

La province a enregistré 107 cas samedi, 149 cas, dimanche, et 78 cas, lundi.

En ce qui concerne les nouvelles infections annoncées lundi, 59 personnes n'ont pas reçu le vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants pour la journée de lundi : 1071 cas actifs

60 599 personnes guéries à ce jour

83 personnes à l’hôpital, dont 20 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1237.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 3,9 % pour la province, et à 1,7 %, à Winnipeg.

Nouvelles infections par région sanitaire pour la journée de lundi : Winnipeg : 12

Prairie Mountain : 18

Santé Sud : 36

Entre-les-Lacs et de l’Est : 2

Nord : 10

Depuis le début du mois de février 2020, 1 073 161 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 2130 dimanche.

En date du 25 octobre, selon le tableau de bord de la province, 86,6 % de la population admissible au vaccin a reçu une première dose, et 83,2 % est doublement vaccinée.

Une éclosion est déclarée au campus Lagimodière, de l’école privée Springs Christian Academy, et les élèves de la 1re à la 6e années sont désormais en apprentissage à distance.

L’établissement passe au code rouge dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province, tout comme le foyer de soins personnels Benito, situé à Benito, et l’église Light of the North Covenant Church, située à Thompson, où des éclosions ont aussi été déclarées.

L’éclosion dans la sixième année de l’École St Augustine, à Brandon, est terminée.