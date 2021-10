La prochaine décennie sera « celle de la Saskatchewan », affirme Scott Moe

Au moment où six infirmiers en soins intensifs viendront prêter main-forte à la province , le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a commenté un bilan pandémique toujours élevé, bien qu'en baisse, en soulignant les efforts accomplis par une majorité de citoyens qui ont reçu leurs doses de vaccins.

Invité de la Chambre de commerce de Saskatoon, lundi, Scott Moe s'est adressé à la population de la province au lendemain de l'annonce du déploiement des forces armées canadiennes sur le territoire.

Le comportement des personnes vaccinées a été la raison pour laquelle nous avons résisté aux appels de plusieurs qui demandaient des mesures à grande échelle, des confinements et la fermeture des commerces , a-t-il expliqué.

Pour le premier ministre, la pandémie persiste à cause de ceux qui résistent encore à la vaccination. Nous pensons qu'il est injuste d'imposer des mesures sanitaires alors que la majorité des gens sont vaccinés dans la province , a-t-il réitéré.

La Saskatchewan a rapporté 170 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire dans son bilan de lundi. La province compte actuellement 2822 cas actifs et 293 patients à l'hôpital, dont 71 sont aux soins intensifs. Trois autres patients seront transférés vers des hôpitaux ontariens, ce qui portera à 12 le nombre de personnes malades envoyées dans cette province depuis le 18 octobre.

Une embellie économique

La prochaine décennie sera la décennie de la Saskatchewan , a par ailleurs affirmé Scott Moe en parlant de l'économie de la province.

Le premier ministre a vanté les projets d'investissements en cours en Saskatchewan, qui dépassent les 10 milliards de dollars et généreront des milliers d'emplois dans les prochaines années, a-t-il affirmé.

L'industrie technologique et celle de la potasse participent notamment à la prospérité de la province. Or l'une des industries parfois sous-estimée, celle du bois d'oeuvre, est aussi en plein essor et favoriserait l'inclusion des travailleurs issus des communautés autochtones, qui composent près de 30 % de la force de travail dans ce milieu. À ce titre, Scott Moe utilise le terme de « réconciliation économique ».

Si la province souhaite aller de l'avant, il faut s'assurer que les Premières Nations fassent partie intégrante de l'économie , a affirmé le premier ministre.

Scott Moe a également souligné l'importance de lutter contre l'augmentation de certains délits, notamment les crimes contre la propriété. Nous comprenons que les problèmes d'accoutumance sont en partie à l'origine de ces comportements , a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'un investissement historique sera annoncé pour venir en aide à ceux qui luttent contre une dépendance aux drogues. Cet investissement comprendra une aide à la réhabilitation.

Les détails sur plusieurs investissements seront dévoilés lors du discours du Trône ce mercredi.