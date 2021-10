COVID-19 : 32 cas depuis vendredi en Outaouais et 20 nouveaux cas à Ottawa

L'Outaouais compte toujours 95 cas actifs sur son territoire, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Cela équivaut à 23,5 cas actifs par 100 000 résidents.

Aucun décès supplémentaire lié à la maladie n’a été déclaré dans la région au cours de la fin de semaine. Au total, 222 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 en Outaouais.

Au Québec, la santé publique fait état, lundi, de 324 nouveaux cas de COVID-19 et de trois décès supplémentaires.

Tendance à la baisse à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) signale 20 nouveaux cas, lundi, sur le territoire de la capitale fédérale.

Depuis les derniers jours, le nombre de nouveaux cas signalés dans les bilans quotidiens suit une tendance à la baisse, alors que SPOSanté publique Ottawa avait rapporté 26 nouvelles infections dimanche, 36, samedi et 42, vendredi.

Au total, 30 714 cas de COVID-19 ont été recensés à Ottawa depuis le début de la crise sanitaire. En date de lundi, SPOSanté publique Ottawa fait état de 238 cas actifs de la maladie sur son territoire, une baisse de quatre cas actifs depuis la veille.

Toujours en date de lundi, six personnes sont hospitalisées pour une infection à la COVID-19, dont l’une d’entre elles se trouve actuellement aux soins intensifs.

Aucun décès supplémentaire des suites de la maladie n’a été rapporté par la santé publique ottavienne. Le nombre de décès liés à la COVID-19 s’élève à 602 dans la capitale fédérale.

Sept nouveaux cas depuis vendredi dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a détecté sept nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi. Cela porte à 5764, le nombre de cas recensés sur son territoire depuis février 2020.

L'est ontarien compte actuellement 117 cas actifs. Au total, 25 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19 sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , dont six se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre de décès demeure inchangé, avec 120 victimes de la pandémie dans l'est ontarien. Quatre éclosions sont en cours dans la région.

Par ailleurs, l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) a annoncé, lundi, qu'il exigera que les visiteurs et les partenaires de soins essentiels fournissent une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 afin d’entrer dans l’établissement dès le 1er novembre. Cette exigence ne s’appliquera pas aux patientes et aux patients. L’ HCCHôpital communautaire de Cornwall se joint ainsi aux autres hôpitaux de la région de Champlain qui ont ou vont mettre en place cette mesure.

L’Ontario fait état de 326 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire, lundi. C’est la troisième journée de suite que l’Ontario recense moins de 400 nouveaux cas à l’échelle de la province.