Les magasins de sports d’hiver prévoient une saison occupée et des ruptures de stock

La neige n’est pas encore tombée à Calgary, pourtant les magasins d'équipement de ski prévoient déjà des pénuries en raison d'un fort intérêt pour les sports d'hiver et des difficultés d'approvisionnement.

Dans la boutique spécialisée Ski West de Calgary, les ventes ont commencé à augmenter il y a quelques semaines avec une clientèle allant des experts de descente aux nouveaux amateurs de poudreuse.

Selon Alyssa Ingram, responsable des ventes, Ski West a connu des ventes records la saison dernière et espère voir le même scénario cette année.

Son inventaire est plein et prêt pour ce début de saison, mais des délais dans les livraisons internationales pourraient faire baisser ses ventes et frustrer certains clients. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore au ralenti, notamment par les délais de circulation des conteneurs maritimes.

Les livraisons de nos fournisseurs sont lentes, surtout pour les articles en forte demande comme ceux de la marque Tecnica, décrit Alyssa Ingram. C'est encore plus vrai pour les vêtements chauds qui sont déjà rares dans nos rayons .

La vendeuse conseille aux clients de bien faire leurs recherches, de savoir ce qu'ils veulent et de venir en magasin le plus tôt possible par la suite.

À la boutique Fresh Skis, de Calgary, le vendeur Finn O'Driscoll constate aussi beaucoup de clients novices qui franchissent le pas de sa porte cette année.

Une fois de plus, la pandémie semble pousser les Albertains à profiter des activités en plein air, observe-t-il.

Avec les informations de Dave Gilson