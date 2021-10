Legault n’exclut pas de devoir reporter encore l’obligation vaccinale en santé

Se défendant d'être un homme dogmatique, le premier ministre a expliqué au micro du Midi Info, sur les ondes d'ICI Première, que depuis le début de la pandémie son gouvernement s'est efforcé de faire la balance des inconvénients afin de déterminer la moins pire des solutions .

S'il reconnaît qu'il pourrait devoir lâcher du lest de nouveau à l'approche du 15 novembre, François Legault dit qu'il pourrait éventuellement être obligé de le faire, mais pas pour l'ensemble du réseau de la santé. Les secteurs où il manque trop de personnel, notamment d'infirmières, pourraient bénéficier d'un nouveau sursis en cas de besoin, a-t-il expliqué.

Moi, j’aime mieux à un moment donné reculer, m’ajuster plutôt que d’être entêté et de dire par orgueil : "On maintient des décisions."

On a à peu près 3 % des infirmières qui ne sont pas vaccinées actuellement. Ça peut sembler peu, mais à certains endroits c’est beaucoup, a-t-il expliqué. [...] Ce sont des personnes qui ont étudié en santé, donc s’il y en a qui devraient connaître l’importance de la vaccination, ça devrait être ces personnes-là.

Rappelons que le 13 octobre dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avait donné jusqu'au 15 octobre au personnel du réseau de la santé pour se faire vacciner sous peine de suspension sans solde, s'est ravisé en raison du nombre élevé de personnes qui refusent le vaccin. Si cette mesure avait été appliquée, le réseau aurait été privé de plus de 22 400 travailleurs de la santé, selon les estimations de Québec. La date butoir pour être vacciné avait alors été remise au 15 novembre.

C’est sûr qu’émotivement on aurait le goût de dire : "On ne veut plus vous avoir". Mais à partir du moment où il nous manque d’infirmières, il faut regarder c’est quoi la moins pire décision.

Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec