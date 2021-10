Sept jeux vidéo pour se plonger dans l’ambiance d'Halloween

La fête d’Halloween cogne à nos portes, et les studios de jeux vidéo ne manquent pas d’idées pour faire régner la frayeur dans leurs titres. Voici quelques suggestions pour rassasier vos envies de frissons, de citrouilles et de bonbons.

Resident Evil

Il n’y a rien comme un jeu d’horreur de survie pour sauter à pieds joints dans l’ambiance d’Halloween. Le plus récent titre de la série Resident Evil, Village, sorti en 2021 sur PS4 et PS5, ne déçoit pas en la matière.

Suite de Resident Evil 7 Biohazard, un jeu acclamé par la critique, le sang, la violence et le carnage sont au rendez-vous.

Luigi’s Mansion 3

Pourquoi ne pas revisiter l’un des incontournables de Nintendo pour se saisir de quelques frissons? Dans Luigi’s Mansion, les objets qui lévitent, les portes qui se claquent et les fantômes sont monnaie courante.

L’ambiance lugubre du plus récent opus de la série a été développée à Vancouver par Next Level Games pour la Nintendo Switch, et le titre est sorti… le 31 octobre 2019!

Don’t Starve

Don’t Starve, un autre jeu de survie sorti tout droit de l’Ouest canadien, mais cette fois-ci du studio Klei Entertainment, a tout pour plaire avec son design lugubre. Sa trame sonore, ponctuée d'instruments à cordes et d’orgue, semble tout droit sortie d’un film d’horreur.

L’extension Don’t Starve Together permet d’ajouter une couche de plaisir en jouant en mode privé avec des proches ou encore avec des joueurs et joueuses en ligne.

Le jeu est offert sur PC, Mac, Xbox One et PlayStation 4.

Animal Crossing: New Horizons

Citrouilles, costumes, arbres effrayants, décorations, bonbons… Comme chaque automne, Animal Crossing dévoile une poignée de nouveautés sur le thème de l’Halloween.

Les joueurs et joueuses ont aussi rendez-vous dès 17 h le 31 octobre pour la collecte de bonbons en costume.

Among Us

Le jeu multijoueur Among Us, qui a égayé de nombreuses soirées pendant les moments les plus creux du confinement lié à la COVID-19, demeure une option intéressante en vue du 31 octobre prochain. Les joueurs et joueuses peuvent choisir une poignée de chapeaux et costumes d’inspiration Halloween, de la tête de citrouille aux ailes de chauve-souris.

Among Us est déjà offert sur la Nintendo Switch, le téléphone intelligent et sur PC. Il faudra toutefois attendre avant de pouvoir lancer des parties sur Xbox et PlayStation. Innersloth a annoncé à la mi-octobre que son populaire jeu y fera son entrée à compter du 14 décembre prochain.

Dead by Daylight

L’équipe du studio Behavior Interactive à Montréal a préparé un événement à l’atmosphère sinistre pour son jeu phare Dead by Daylight.

Jusqu’au 4 novembre, c’est le Bosquet de minuit. Les joueurs et joueuses pourront contrôler le personnage de Mikaela Reid et démolir des citrouilles, avoir accès à de nouvelles récompenses et jeter des sorts exclusivement pensés pour l’occasion.

Le jeu multijoueur peut être joué sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.

Outlast 2

La série de jeux d’horreur de survie du studio montréalais Red Barrels demeure un incontournable pour vivre des sensations fortes à l’approche de l’Halloween. Pas besoin d’un événement spécial pour trembler de peur. L’intrigue à elle seule est efficace, alors que le jeu se déroule dans un asile où des expériences horrifiques sont pratiquées.

C’est une occasion en or de se remettre dans le bain Outlast – offert sur Linux, Mac, PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 – alors que le prochain titre de la série, Trials, est prévu en 2022.