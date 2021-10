Un candidat à la mairie de Trois-Pistoles refuse de participer à un débat

Le regroupement politique Équipe Trois-Pistoles 2021 se retire du débat organisé le 28 octobre par la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et de Notre-Dames-des-Neiges. Par communiqué, l’aspirant maire Yves Lauzier estime que les deux partis n'ont pas été suffisamment consultés dans la démarche d'organisation et qu'il est en désaccord avec la formule du débat et le choix du modérateur.

La formule proposée par la Chambre de commerce prévoyait une période au cours de laquelle les citoyens pouvaient poser leurs questions aux candidats. Un maximum de 50 personnes aurait pu être rassemblé dans la salle en raison des règles sanitaires.

Nous n’avons pas été consultés. La formule à " micro ouvert ", ce n’était pas quelque chose avec laquelle nous avions l’intention d’aller de l'avant. [...] Le débat, c’est plus une participation citoyenne selon nous , précise Yves Lauzier.

La lecture que nous en faisons c'est que ce n’était pas impartial, nous n’avions rien à gagner là-dedans. Une citation de :Yves Lauzier, candidat à la mairie de Trois-Pistoles, Équipe Trois-Pistoles 2021

M. Lauzier explique que, selon lui, le débat semblait un peu improvisé et que son équipe n'était pas à l'aise d'y participer.

Le candidat à la mairie de Trois-Pistoles Yves Lauzier déplore le fait qu'il n'ait pas pu donner son assentiment à la formule choisie pour le débat de la chambre de commerce. Photo : Gracieuseté : Andrée Anne Pelletier photographe

Selon le candidat à la mairie, le président de la Chambre de commerce a reconnu, lors d'un entretien téléphonique, avoir commis un impair et avoir publié des invitations au débat sans que les deux équipes aient approuvé la formule de l'événement.

Il m'a dit que lui, personnellement, il pense qu'ils ont fait une erreur, mais que c'est trop tard, "on n'est plus capable de rien faire parce qu'on est sortis trop vite publiquement et qu'on ne vous a pas demandé de voir si ça faisait votre affaire ou pas. [...]On a fait une erreur." Sauf que là, de la manière que c'est sorti, bien c'est nous qui refusons le débat, mais c'est eux qui ont fait l'erreur , poursuit-il.

De son côté, l'autre candidat dans la course à la mairie, Philippe Guilbert, ne cache pas sa déception devant le retrait de son adversaire. Il estime quant à lui que l'activité publique était honnête et impartiale.

Je pense que ça fait partie du débat. De ne pas être impliqué. C’est bon pour l’impartialité! L’impartialité des questions et de l’animateur. Je ne comprends pas vraiment ces arguments-là. Une citation de :Philippe Guilbert, candidat à la mairie de Trois-Pistoles, Équipe Philippe Guilbert

Je respecte la décision d’une certaine façon, mais je trouve ça dommage qu’il n’y a pas de débat. C’est un exercice démocratique intéressant et nécessaire , poursuit-il.

Philippe Guilbert souhaite toujours prendre part à un débat. (Archives) Photo : Gracieuseté de Philippe Guilbert

L'animateur sélectionné pour le débat par la Chambre de commerce est Guillaume Legault qui a notamment été impliqué dans la mobilisation pour le financement de la cale sèche de l'Héritage 1.

On se connaît, mais on n'est pas de très grands amis qui se voient tous les jours. [...] Ce n'est pas quelqu'un qui gagne à être partial. Il demeure à Notre-Dame-des-Neiges , précise aussi Philippe Guilbert sur le choix du modérateur.

On a quand même proposé de garder la période pour aux questions du public, pour notre équipe. C'est dommage que l'équipe de M. Lauzier se désiste. [...] Je pense que la population perd beaucoup. C'était une bonne façon de nous faire connaître, de faire connaître nos idées, nos plateformes , déplore Philippe Guilbert.

Les membres du comité d'organisation du débat de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et de Notre-Dames-des-Neiges se réunissent lundi soir à 18h pour clarifier ce qu'il adviendra du débat prévu pour le jeudi. La chambre doit rendre sa décision publique mardi.

Avec les informations de Louis Lessard