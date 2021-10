Les organismes communautaires descendent dans la rue à Sherbrooke

Plus d’une centaine d’organismes communautaires de l’Estrie ralentissent ou ferment carrément leurs services lundi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de « promesses brisées » de la CAQ.

Ici en Estrie, certains organismes sont fermés, alors que d’autres assurent un service minimal , mentionne Claudelle Cyr, porte-parole du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC).

Cette action s'inscrit dans un mouvement provincial; 500 organismes communautaires sont fermés dans le but d'alerter les élus sur leurs besoins.

À Sherbrooke, des représentants d'organismes pour les familles, les jeunes ou les femmes descendent d'ailleurs dans la rue en après-midi au centre-ville.

Les représentants se rejoignent à l’intersection des rues King Ouest et des Grandes-Fourches, et emprunteront les rues Bowen, et le pont Joffre avant de revenir au point de départ par la rue des Grandes-Fourches.

Nous espérons une bonne participation des 225 organismes communautaires autonomes de la région. Les gens vont venir de Val-des-Sources, Granby, Lac-Mégantic entre autres , explique Claudelle Cyr.

Nous ferons des arrêts pour des prises de parole. Nous voulons rendre visible l’invisible. Les organismes se sentent instrumentalisés par le gouvernement de la CAQ. Une citation de :Claudelle Cyr, directrice général Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie

Revendications

Cette journée est la première d'une série d'actions et de fermetures ponctuelles pour les organismes, qui doivent culminer en une vague de grèves, de fermetures et d'interruptions d'activités lors de la semaine du 20 février 2022.

Les organismes dénoncent ce qu'ils qualifient de long historique de sous-financement chronique, de mauvaises conditions de travail et d'atteintes à leur autonomie .

Par communiqué, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome se dit choqué qu'aucune mention du milieu communautaire n'ait été faite dans le discours inaugural du premier ministre François Legault, mardi dernier.

Au lendemain de ce discours, à l'initiative du gouvernement, une motion avait été adoptée visant à reconnaître l'apport de l'ensemble des organismes communautaires autonomes à la transformation sociale et économique du Québec, mais le réseau souhaite voir des actions concrètes.

Le gouvernement de la CAQ s'était engagé lors des dernières élections à mieux soutenir les organismes, mais nous attendons toujours. Nous sommes un maillon essentiel du filet social. La journée d'aujourd'hui représente un premier coup de sifflet pour la CAQ et annonce une série de fermetures et d'actions qui s'échelonneront jusqu'à l'adoption du prochain budget , a indiqué la coordonnatrice du Réseau québécois de l'action communautaire autonome Caroline Toupin.

Les organismes d'action communautaire autonome demandent le respect de leur autonomie, un investissement supplémentaire récurrent et indexé de 460 millions $ pour financer adéquatement la réalisation de leur mission d'ici le budget 2022, ainsi que des gestes concrets pour la justice sociale.