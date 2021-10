Les pays riches peinent à remplir leur engagement climatique envers les pays pauvres

Les 100 milliards de dollars américains que les pays les plus riches de la planète se sont engagés à amasser chaque année pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre les changements climatiques ou à s’adapter à leurs effets ne seront pas récoltés avant 2023, soit trois ans plus tard que prévu.

C’est du moins la prévision partagée par le président de la COP 26. Alok Sharma, lors d’une conférence de presse tenue à une semaine de l’ouverture de cette conférence internationale sur le climat, dimanche dans la ville écossaise de Glasgow.

Présents pour l'occasion, les ministres canadiens et allemands de l’Environnement, Jonathan Wilkison et Jochen Flasbarth, qui avaient reçu en juillet dernier le mandat de stimuler les dons pour assurer le respect de cet objectif, ont dit y voir un progrès significatif. Ils n'en ont pas moins reconnu qu’il est nécessaire d’en faire davantage.

L’objectif d’amasser 100 G$ US (123 G$ CAN au taux actuel) a été fixé lors de la COP15, à Copenhague, en 2009. Il était question de l’atteindre en 2020. Or les derniers chiffres publiés par l’OCDE cet été montraient que la cagnotte n’avait atteint que 79,6 G$ US en 2019, en hausse d’un maigre 2 % par rapport à 2018.

Les chiffres projetés pour 2020 de ce qui s’appelle officiellement le Plan de mise en œuvre du financement pour le climat n’ont pas encore été publiés, mais MM. Sharma, Wilkison et Flasbarth ont tous convenu que le but fixé ne serait pas atteint.

L’objectif d’amasser 100 G$ US par année avait cependant été reconduit pour la période 2021-2025 lors de la COP21, à Paris, en 2015, et les trois hommes ont indiqué que les estimations actuellement faites par l’OCDE laissent croire qu’une somme de 500 G$ US pourra bel et bien être récoltée au cours de ces cinq années.

Concrètement, il est cependant attendu que les pays riches ne réussiront pas à atteindre le seuil établi de 100 G$ US par année en 2021 et en 2022, mais qu’ils le franchiront et même le dépasseront pour les trois années subséquentes.

Les projections de l'OCDE tiennent compte de quatre composantes distinctes : le financement public bilatéral, le financement public multilatéral attribué aux pays développés, les crédits à l'exportation liés au climat bénéficiant d'un soutien public, et le financement privé mobilisé par le financement climatique public bilatéral et multilatéral.

Selon MM. Sharma, Wilkinson et Flasbarth, c’est le financement privé qui ne contribue suffisamment à la caisse à l'heure actuelle.

Plus de détails à venir.