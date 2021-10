Ouverture du CPE temporaire de Saint-Arsène

Le CPECentre de la petite enfance des Cantons de Rivière-du-Loup gère la structure temporaire qui accueille 21 enfants. Le matériel a été reçu ces derniers jours. La semaine passée, l'équipe a pu adapter les locaux.

L'ouverture d'un centre de la petite enfance à Saint-Arsène est attendue depuis longtemps, le projet a été lancé pour la première fois en 2013. Cette première étape avant l'ouverture du CPECentre de la petite enfance définitif était très attendue. La directrice générale du CPECentre de la petite enfance des Cantons de Rivière-du-Loup a rencontré toutes les familles inscrites durant les deux dernières semaines.

Ils [les parents] n'y croyaient plus. C'était vraiment devenu un rêve. Ils l'attendaient depuis longtemps, et là enfin on a l'offre en temporaire.

Une citation de :France Laflamme, directrice générale du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup