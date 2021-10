La COVID-19 se répand dans la Matapédia

Plusieurs de ces nouveaux cas touchent des écoles et ainsi que l'usine Uniboard à Sayabec.

Selon les autorités sanitaires, 18 cas ont été détectés jusqu’à maintenant dans l’école primaire Caron d’Amqui. Toujours à Amqui, le bilan de l’école primaire Sainte-Ursule est maintenant de 27 contaminations.

Dans ces deux écoles, l’enseignement est en mode virtuel depuis la détection des premiers cas, la semaine dernière. Ce mode d’enseignement demeurera en place jusqu’au 1er novembre.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rapporte aussi une éclosion à la polyvalente Armand-Saint-Onge où trois cas sont rapportés. L’école polyvalente demeure ouverte.

Selon la santé publique, le faible nombre de cas s’explique par le fait que les étudiants de niveau secondaire sont majoritairement vaccinés, ce qui n’est pas le cas des jeunes du secteur élémentaire.

Une quatrième éclosion est en cours à l’école Lac-au-Saumon où trois personnes ont reçu un test positif à la COVID-19. Enfin, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux signale aussi un cas à l’école de Val-Brillant.

La direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent a demandé un dépistage de tous les jeunes de ces deux écoles.

Des cas à l'usine Uniboard

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a ouvert vendredi une clinique de dépistage, vendredi, à Amqui. Plus de 570 personnes ont subi un test vendredi, un plus plus de 200, samedi et près de 300, dimanche.

La direction générale de santé publique indique avoir dépisté trois cas à l’usine Uniboard Sayabec, ce qui est considéré comme une éclosion. Environ 400 personnes travaillent à l'usine de panneaux de particules.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, trois personnes, qui travaillent à l'usine d'Uniboard, ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19 Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Vendredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent faisait état de 17 nouvelles contaminations à la COVID-19 dans la MRC de la Matapédia, qui a été jusqu’ici plutôt épargnée par la pandémie.

Selon le directeur régional de santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, la MRCMunicipalité régionale de comté vit à la fois une contamination communautaire et une contamination dans les écoles.

La vaccination va aussi bon train. Généralement, le site d’Amqui attire quotidiennement une vingtaine de personnes. L’achalandage a par contre grimpé samedi où 58 personnes ont reçu une première dose et 43, une seconde. Ce qui est très bon, indique le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel.

Le taux de vaccination de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia demeure toujours un des plus bas de la région.

Les Matapédiens pourront aussi se faire vacciner sans rendez-vous les 30 et 31 octobre ainsi que le 6 novembre, à bord du Vacc-I-Express qui sera de passage dans le stationnement du centre récréoculturel d’Amqui.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay