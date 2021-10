La galaxie NGC 2903 dans toute sa splendeur

Cette galaxie se trouve à environ 30 millions d'années-lumière de notre système solaire dans la constellation du Lion.

Elle a été observée pour la première fois le 16 novembre 1784 par l'astronome britannique d'origine allemande William Herschel.

Une galaxie spirale barrée est une galaxie spirale dont les bras spiraux n'émergent pas du centre de la galaxie, mais d'une barre constituée d'étoiles traversant ce centre. Comme elle n’appartient à aucun amas ni à un groupe de galaxies, elle est considérée comme gravitationnellement isolée. Il s'agit donc d'une galaxie spirale barrée isolée.

Notre Voie lactée est également une galaxie spirale barrée, mais elle n’est pas isolée.

NGC 2903 crée de nouvelles étoiles dans sa région centrale à une vitesse extrêmement élevée.

La masse du trou noir supermassif qui se trouve en son centre serait comprise entre 6,4 et 24 millions de masses solaires.

Une combinaison d’expositions

L’image est le résultat de la combinaison d’expositions récoltées par les instruments Advanced Camera for Surveys (ACS) et Wide Field Camera 3 (WFC3) qui ont été installées sur Hubble en 2002 et 2009 respectivement.

Six filtres ont été utilisés pour échantillonner différentes longueurs d'onde. La couleur est le résultat de l'attribution de différentes teintes à chaque image monochromatique associée à un filtre individuel.

Hubble avait déjà observé cette galaxie en 2001, mais ni l' ACS Advanced Camera for Surveys ni la WFC3Wide Field Camera3 n'étaient encore installées sur le télescope spatial en orbite terrestre à une altitude de 590 km.

Image de la galaxie NGC 2903 telle que capturée en 2001 par la Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2). Photo : ESA et NASA

L'image de 2021 présente une résolution beaucoup plus élevée, ce qui signifie que NGC 2903 est plus finement détaillée que dans l'image de 2001 , notent dans un communiqué les responsables de la mission Hubble.