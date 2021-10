50 nouveaux cas de COVID-19 recensés en fin de semaine Bas-Saint-Laurent

Les nouveaux cas se situent principalement dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia où plusieurs éclosions sont en cours, notamment dans des écoles primaires et à l’usine Uniboard de Sayabec. Au moins trois cas sont reliés à cette usine, où travaillent environ 400 personnes.

CAS PAR MRC CAS PAR MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 734 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 422 (+3) Les Basques 222 Rimouski-Neigette 862 (+5) La Mitis 200 (+1) La Matanie 265 (+2) La Matapédia 209 (+39) Indéterminés 0

Selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, quatre personnes sont hospitalisées pour des complications reliées à la maladie, soit une de plus que vendredi. Deux d'entre elles se trouvent aux soins intensifs.

La santé publique a réalisé 786 tests de dépistage dimanche, dont près de 300 dans la clinique de dépistage mise sur pied à Amqui, vendredi dernier.

À l'échelle provinciale, on enregistre 324 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Par ailleurs, plus de 87,6 % de la population âgée de 12 ans et plus du Québec est adéquatement vaccinée.