Justin Trudeau participera en personne à deux sommets en Europe cette semaine

Le premier ministre quittera Ottawa peu après l'assermentation de son nouveau Conseil des ministres mardi. Son voyage commencera par un arrêt aux Pays-Bas vendredi pour une visite bilatérale à La Haye. Il y rencontrera son homologue Mark Rutte.

Il sera à Rome les 30 et 31 octobre pour le Sommet des dirigeants du G20. Il y sera question de la pandémie de COVID-19.

M. Trudeau entend également commencer à parler de transition vers l'énergie propre et de lutte contre les changements climatiques, le sujet de la réunion qui suivra, à Glasgow, au Royaume-Uni.

Les deux premiers jours de novembre, M. Trudeau participera donc à la COP26. Les leaders du monde doivent s'attaquer, une fois de plus, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ensemble, nous en finirons avec la COVID-19, nous nous attaquerons à la crise climatique mondiale et nous bâtirons un meilleur avenir pour tous , est-il écrit dans le communiqué diffusé par le bureau du premier ministre, lundi matin.