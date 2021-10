Avertissement de pluie pour le Sud-Ouest de l’Ontario

Les régions de Windsor-Essex et Sarnia-Lambton sont sous le coup d'un avertissement de pluie d'Environnement Canada.

La pluie parfois forte persiste lundi en raison d'une dépression qui traverse le sud de l'Ontario en direction nord-est.

La pluie la plus abondante est survenue la nuit dernière et a diminué un peu au cours de la nuit. Il y a une autre vague de pluie modérée ce matin , explique le météorologue Rob Kuhn.

Selon Environnement Canada, la quantité de pluie totale pourrait atteindre 40 à 60 mm après le passage de ce système.

De son côté, l'Office de protection de la nature de Windsor-Essex a placé la région sous surveillance pour les inondations.

On s'attend à ce que les zones basses subissent des inondations, les cours d'eau pouvant s'écouler dans les plaines inondables basses , indique l'agence environnementale dans un communiqué publié dimanche.

Les rives des lacs Sainte-Claire et Érié sont particulièrement à risque en raison des vents forts qui pourraient atteindre 60 km/h par endroits.

Ces conditions devraient générer une augmentation de l'activité des vagues et une accélération de l'érosion, l'impact le plus important étant attendu à l'est du parc national de la Pointe-Pelée jusqu'au port de Wheatley , souligne également le communiqué.

Les résidents sont appelés à la prudence.