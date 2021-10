Éliminé des éliminatoires, le Rouge et Noir d’Ottawa congédie son directeur général

Après avoir été battu pour la neuvième fois en 11 matchs samedi et exclu d'une possible participation aux éliminatoires, le Rouge et Noir d'Ottawa a annoncé lundi avoir relevé de ses fonctions son directeur général.

Il s'agit d'une deuxième saison de suite qui se termine par une exclusion éliminatoire pour l'équipe championne de la Coupe Grey en 2016 et finaliste en 2018.

Marcel Desjardins, le premier et le seul directeur général de l'histoire du Rouge et Noir, a mené l’équipe à trois participations à la Coupe Grey.

L’équipe a fait son arrivée dans la ligue lors de la saison 2014.

Marcel a été le premier employé embauché par le Rouge et Noir en 2013 , a écrit dans un communiqué Mark Goudie, président et chef de la direction, Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

Il a mis tout ce qu'il avait dans notre organisation , ajoute M. Goudie. Parmi ses nombreuses réalisations, il a notamment permis à Ottawa de remporter sa première Coupe Grey en 40 ans. Je respecte beaucoup Marcel et je le remercie pour son engagement indéfectible envers le ROUGE et NOIR, la RNation et notre communauté .

Le directeur général adjoint Jeremy Snyder, qui fait partie de l'organisation depuis 2013, assumera le rôle de directeur général intérimaire jusqu'à la fin de la présente saison.

M. Goudie va s'adresser aux médias lors d'une conférence de presse lundi à 11 h.

Il reste encore quatre semaines à la saison 2021 de la Ligue canadienne de football. Le Rouge et Noir accueillera les Stampeders de Calgary et les Argonauts de Toronto à domicile avant de terminer son calendrier à Montréal, pour un autre duel contre les Alouettes.

Plus de détails à venir.