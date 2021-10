BC Ferries annule des traversées en raison de vents violents

Des vents violents ont mené à l'annulation de nombreuses traversées dans le sud de la province, y compris toutes les traversées matinales entre l'île de Vancouver et le continent, annonce BC Ferries.

Les passagers peuvent retrouver la liste des annulations sur le site de l'entreprise  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Nous ne prenons pas la décision d'annuler une traversée à la légère , note l'entreprise dans un communiqué. Les services annulés reprendront dès qu'il sera sécuritaire de le faire.

Les réservations seront remboursées.

Rafales et pannes d'électricité

Environnement Canada publie des avertissements de vents pour les régions du Grand Vancouver, du Grand Victoria, de la côte Sunshine et de plusieurs secteurs de l'île de Vancouver, où des rafales pouvant atteindre 100 kilomètres à l'heure sont prévues.

Le vent pourrait causer des blessures ou des dommages, prévient l’agence météorologique.

Par ailleurs, des milliers de foyers étaient privés d'électricité lundi en raison des vents violents, indique BC Hydro.

Plus de 12 000 résidences ont été touchées sur l'île de Vancouver, et plus de 3000 sur la côte Sunshine.