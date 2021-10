Toutes les écoles publiques à Toronto auront des tests de dépistage

Il ne s'agit pas de tests rapides destinés aux élèves asymptomatiques.

Les trousses offertes dans les écoles torontoises seront plutôt remises aux élèves qui ont des symptômes de la COVID-19 ou ceux qui ont été en contact avec un camarade de classe ou un membre du personnel qui a eu un résultat positif.

Les élèves pourront faire un prélèvement à la maison, mais ils devront ensuite amener l'écouvillon à l'école ou à un lieu prédéterminé. L'analyse sera faite en laboratoire. Les résultats doivent être connus en 24 à 48 h.

Les tests PCR sont la référence en matière de dépistage de la COVID-19; ils sont les plus précis , note le bureau de santé publique de Toronto.

En offrant des trousses de test PCR dans chaque école, les élèves et le personnel auront accès à une trousse de dépistage facile à utiliser, facilitant l'identification des infections avant que la COVID-19 ne se propage et que plus de membres de familles et d'élèves à l'école soient exposés , explique la santé publique.

Toronto affirme qu'il s'agit d'un programme unique en son genre en Ontario.