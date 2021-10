COVID-19 : 7 morts dans une résidence pour personnes âgées albertaine

Près de 89 % des résidents de l'établissement sont doublement vaccinés, et presque la même proportion en est à leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Plusieurs stratégies ont été mises en place pour encourager la vaccination dans l’établissement, a assuré sa présidente-directrice générale, Katherine Chubbs.

La [COVID-19] a le plus grand impact sur les non-vaccinés et dans les zones où le taux de vaccination est bas. C’est une de nos préoccupations particulières, et ça démontre, selon moi, à quel point le vaccin est crucial.

Son organisation demande que les personnes non vaccinées ne visitent pas l’établissement pour le moment.

Nous demandons que les gens prennent les preuves [de l’efficacité du vaccin] en compte pour prendre des décisions pour le bien commun , ajoute Katherin Chubbs.

La protection vaccinale est un outil clé pour la sécurité des patients des centres de soins de longue durée, rappelle une professeure en soins infirmiers de l’Université de l’Alberta, Donna Wilson.

C’est bien de voir certaines maisons de retraite s’adapter au fil de la pandémie [...] leurs résidents sont les plus vulnérables d’entre nous, ils ont besoin de cette protection supplémentaire , affirme-t-elle.

Il y a 15 cas actifs de la maladie au Good Samaritan South Ridge Village.

Avec les informations de Joel Dryden