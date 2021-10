Turquie : le sort de l’ambassadeur canadien en sursis

Les 10 ambassadeurs – États-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède – s'étaient mobilisés en faveur de l'opposant Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans jugement.

Une réunion du gouvernement prévue à 15 h (8 h, HAE) devrait permettre de confirmer – ou pas – leur départ.

Les dix diplomates ont provoqué la colère du chef de l'État en appelant le 18 octobre à un règlement juste et rapide de l'affaire Osman Kavala.

Cet homme d'affaires et mécène turc, une des bêtes noires du régime, est accusé de vouloir déstabiliser la Turquie.

M. Erdogan a annoncé samedi avoir ordonné l'expulsion « au plus vite » des 10 diplomates. Mais ce week-end, aucune notification officielle n'était parvenue aux États concernés.

Malgré l'absence de communication officielle , le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert, a exprimé l'inquiétude et l'incompréhension de Berlin.

Cette initiative entre directement en collision avec deux rendez-vous internationaux pour M. Erdogan en fin de semaine : la réunion samedi à Rome du G20, le groupe des pays les plus industrialisés, puis la conférence climat de l' ONUOrganisation des Nations unies qui s'ouvre dimanche en Écosse.

Le moment choisi est épouvantable s'il veut réparer ses relations avec ses alliés européens et américains. Tout indique que son entourage, à commencer par son ministre des Affaires étrangères, a tenté de l'en dissuader. Une citation de :Timur Kuran, professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université de Duke

Ankara est notamment en froid avec Washington sur les contrats d'avions de chasse F-35 – payés et non livrés – et une commande de pièces pour les F-16. Ainsi que sur l'achat d'un système de défense russe S-400 malgré son appartenance à l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord .

Mais pour les observateurs, il s'agit surtout de « faire diversion » alors que la Turquie est en proie à une crise économique, avec un taux officiel d'inflation frôlant les 20 % et une monnaie en chute libre.

Première conséquence de ces menaces d'expulsion brandies jeudi, puis réitérées samedi : la livre turque a de nouveau atteint un plus bas historique lundi matin, en baisse de 1,3 % face au billet vert.

Pour l'économiste Timothy Ash, analyste à BlueBay Asset Management, ces expulsions, si elles ont lieu, feraient encore plus de mal à l'économie. Les 10 États réduiraient leurs échanges avec le régime d'Erdogan et les investissements en Turquie en souffriraient , estime-t-il.

C'est une décision qui va à l'encontre des intérêts de la Turquie, car elle vise des États importants pour son économie et pour sa position internationale , affirme à l' AFPAgence France-Presse Hasni Abidi, professeur de relations internationales à l'Université de Genève et directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM).

Mais, poursuit-il, le chef de l'État tient à rappeler que la Turquie est un État indépendant qui mérite le respect.

Les diplomates doivent connaître et comprendre la Turquie , a d'ailleurs lancé M. Erdogan samedi, les accusant d'indécence .

Dans leur communiqué, les dix ambassadeurs appelaient à un règlement juste et rapide de l'affaire Osman Kavala, détenu depuis octobre 2017 sans jugement.

Dès le lendemain, ils étaient convoqués au ministère des Affaires étrangères, les autorités jugeant inacceptable leur démarche.

En décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait ordonné la libération immédiate de M. Kavala – en vain.

À 64 ans, Osman Kavala, riche homme d'affaires et philanthrope né à Paris, a été maintenu en détention début octobre par un tribunal d'Istanbul qui a estimé manquer d'éléments nouveaux pour le remettre en liberté .

L'opposant, qui a toujours nié les charges pesant contre lui, comparaîtra de nouveau le 26 novembre.

Pour M. Abidi, le président turc s'adresse donc surtout à sa base et aux nationalistes qui épousent les accusations complotistes du chef de l'État .

Je ne suis pas certain que Kavala ait gagné à cette médiatisation , avance-t-il.