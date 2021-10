Construire une usine ou protéger la terre? Le choix difficile des villes du Québec

Les élections municipales constituent un bon moment pour faire connaître ses attentes envers celui ou celle qui occupera la mairie.

Dans le cadre des élections municipales, Karine Mateu s'est rendue à Saint-Hyacinthe, surnommée la technopole agroalimentaire du Canada.

À une dizaine de kilomètres de Saint-Hyacinthe, au milieu de serres humides où poussent des milliers de cactus, se tient le président de l'Union des producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine, André Mousseau. De sa voix grave, l'homme à la barbe blanche, propriétaire de l'entreprise le Cactus fleuri, est clair : il réclame de l'écoute.

Je m'attends à ce que les candidats soient en 2021, qu'ils comprennent les enjeux dans lesquels on vit, l'importance de l'agriculture, et qu'ils écoutent davantage les agriculteurs. On occupe quand même une grande partie du territoire , lance-t-il.

André Mousseau, président de l'Union des producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

André Mousseau veut tout d'abord que les agriculteurs soient consultés lorsque la Ville répare les routes. Il demande aussi un taux de taxation qui n'augmente pas autant que la valeur de leurs terres. Et il souhaite que les élus disent non à ceux qui voudraient sacrifier les terres agricoles pour y construire une usine.

Récemment, la coopérative Exceldor a obtenu le feu vert pour construire un abattoir de poulets sur des terres agricoles à Saint-Hyacinthe. Au départ, elle demandait une vingtaine d'hectares, soit l’équivalent d’une quarantaine de terrains de football, mais après deux refus, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a cédé pour dix hectares.

Il faut savoir que le projet représente des investissements d’environ 200 millions de dollars et la création de 600 emplois. Mais ce n'est pas une raison valable, juge le représentant syndical.

C'est quoi, la logique? On est en 2021. On n'est pas en 1900, où le pouvoir des industriels était que, peu importe ce qui se passe, on y va pareil. C'est un non-sens! Une citation de :André Mousseau, président de l'Union des producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine

Quand il parle de création d'emplois, je dis : ''Ben oui!, qui allez-vous engager? Vous savez qu'il manque de monde partout!'' Et vous savez, plus on met de grosses usines, plus on met à risque le milieu , prévient André Mousseau, en faisant référence à la grève des employés de l'abattoir d'Exceldor à Saint-Anselme.

L'appui de la Ville

Le conseil municipal de Saint-Hyacinthe et la municipalité régionale de comté (MRC) avaient appuyé le projet, voire défendu celui-ci. Le premier ministre François Legaut s'était aussi montré en faveur, lors d'une visite dans la région en août dernier.

Le conseiller sortant André Beauregard est candidat à la maire de Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Le maire sortant, Claude Corbeil, ne se représente pas. Deux candidats aspirent à le remplacer, dont le conseiller sortant André Beauregard, qui s'était rangé du côté du maire.

C'est un dossier qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Il serait parti ailleurs, même à l'extérieur du Québec. Ce sont de très bons emplois pour la région qu'on ne voulait pas perdre. Une citation de :Le candidat André Beauregard

Toutefois, André Beauregard précise que l'entreprise Exceldor est une exception. C'est sûr et certain qu'on ne pourra plus dézoner, il faudra densifier notre secteur industriel , dit l'aspirant maire.

L'autre candidate est Marijo Demers, professeure de science politique au Cégep de Saint-Hyacinthe et ancienne candidate de Québec solidaire au niveau provincial.

Marijo Demers est candidate à la mairie de Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Elle fait de la protection des terres agricoles une priorité. Exceldor, c'est un dossier qui a beaucoup polarisé, ici. Je souhaite qu'on ne joue plus dans ce film-là , affirme-t-elle.

Il faut dire assez, c'est assez, et encore là, il y a de la place pour la transformation agroalimentaire, mais pas au détriment des terres qui sont encore aux mains des propriétaires. Une citation de :La candidate Marijo Demers

Densifier les villes

Exceldor n'est pas le seul sujet dont veulent parler les candidats, car la protection des terres passe aussi par la densification des zones urbaines. D'après André Beauregard, l'ancienne administration a agi à ce niveau et la preuve est visible. Derrière le marché, il y a des constructions. C'est la place Frontenac. Il va aussi y avoir celles [les constructions] de Sélection qui commencent bientôt. Il y en a tellement. Il y en a aussi derrière le Centre des Arts , énumère-t-il.

En effet, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, il y a des chantiers partout. Des logements plutôt luxueux répartis sur de nombreux étages vont voir le jour sous peu.

C'est justement ce qui chicote la candidate Marijo Demers. Elle n'est pas contre ces nouvelles constructions, mais elle croit que la densification doit se faire à l'échelle humaine. Il y a une problématique de pauvreté au centre-ville, il y a une problématique de créer une mixité. Il y a eu des évictions, des démolitions. Nous, nous avons une volonté de concilier les constructions et la mixité , assure-t-elle.

Au marché public, des commerçants comme le propriétaire des Jardins du vieux marché, Jean-François Phaneuf, voient ces immeubles pousser autour d'eux.

Avec mon chapeau personnel, je trouve que c'est dommage, parce qu'on enlève des logements locatifs. Avec mon chapeau de commerçant, si tu m'amènes des centaines de personnes qui consomment, ça fait bien mon affaire. C'est trouver l'équilibre, mais ça, ce n'est pas ma job! Une citation de :Le commerçant Jean-François Phaneuf

Jean-François Phaneuf, propriétaire des Jardins du vieux marché au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Des défis et des solutions

Le cas d'Exceldor n'est pas unique, affirme le professeur de géographie à l'Université de Montréal, Claude Marois, mais il devrait être évité. Selon lui, c'est un bon exemple où d'autres options auraient dû être proposées. J'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour chercher ailleurs, et je doute qu'il n'y ait pas d'autres options. Peut-être qu'elles ne remplissent pas tous les critères , croit-il.

Le dézonage est à proscrire le plus possible, et les entreprises devraient être obligées de présenter d'autres scénarios alternatifs qui auraient moins d'impact sur le zonage agricole. Une citation de :Le professeur Claude Marois

Puisque les villes dépendent des taxes foncières pour boucler leur budget, il faudrait mettre en place un mécanisme de compensation, propose Claude Marois.

Par exemple, si une municipalité reçoit un projet viable et qui respecte les règles du territoire, les municipalités environnantes pourraient bénéficier des retombées. C'est une sorte de péréquation que toucherait une municipalité qui ''gagnerait à la loterie'' et qui permettrait aux autres municipalités de bénéficier des retombées , explique-t-il.

Le marché public au centre-ville de Saint-Hyacinthe Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Une loi plus flexible?

La Loi sur la protection du territoire agricole adoptée en 1978 doit être réformée pour s'adapter aux besoins des différentes régions du Québec, croit le spécialiste en aménagement et développement local et régional, Bernard Vachon.

En ce moment, c'est du mur-à-mur. Il faudrait donner des outils plus efficaces à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, notamment dans les basses terres du Saint-Laurent et les vallées secondaires, pour protéger les terres agricoles , soutient-il.

Par contre, dans les municipalités qui font face à des problèmes de dévitalisation, celles du plateau des Appalaches, des Laurentides, de la périphérie de l'Est-du-Québec, au contraire, il y a peut-être lieu d'assouplir l'application de la loi pour permettre des stratégies locales où l'on mise sur d'autres usages , renchérit-il.

Pour ce qui est de la taxe foncière dont dépendent les villes, il s'agit du principal obstacle dans la réflexion portant sur le zonage agricole, soutient Bernard Vachon, qui ajoute qu'il n'est pas facile de la remplacer.

On en discute, dit-il, mais pour le moment, il n'y a pas de solutions qui seraient acceptables avec des avantages réels pour l'avenir des municipalités, pour leur assiette de revenus. On a l'impression qu'on tourne en rond. Il faudra qu'il y ait un débat de société sur le sujet.

Densifier en profondeur plutôt qu'en hauteur

Pour ce qui est de la densification des villes, Bernard Vachon croit qu'elle pourrait se faire en profondeur plutôt qu'en hauteur, c'est-à-dire souterraine. On pense aux kilomètres du centre-ville de Montréal, 37 kilomètres occupés principalement par des commerces. On peut penser que ce réseau pourrait s'exprimer d'une façon plus large et avec une plus grande profondeur , suggère le spécialiste.

Une autre option est d'appliquer le concept de la ville malléable. Pour éviter les congestions, on répartit sur 24 heures les déplacements des travailleurs et des consommateurs. Il pourrait y avoir, par exemple, trois quarts de travail ou de consommation par jour. Des formules semblables sont appliquées au Danemark, mais ça suppose des changements de mentalité , explique Bernard Vachon.